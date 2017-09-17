تضعیف باورهای دینی نهاد خانواده را با تزلزل مواجه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم یادگاری پیش از ظهر یکشنبه در همایش خانواده و سلامت اجتماعی در اراک اظهار داشت: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با پروژه آسیب زدن به تحکیم بنیاد خانواده با این نظام مقابله می کنند که متاسفانه تاحدودی نیز موفق شده اند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان مرکزی افزود: دشمن به این نتیجه رسیده با تنها نقشه و پروژه ای که می تواند در مقابل نظام مقدس جمهوری اسلامی بایستد و مقابله کند نفوذ و رخنه به بنیاد خانواده است.

یادگاری بیان کرد: متزلزل کردن خانواده ها از طریق محتواهای فضای مجازی و شبکه های متنوع و مختلف ماهواره ای متاسفانه اهدافی است که تا حدودی به آن دست یافته اند و زمینه از همپاشی بنیان خانواده را فراهم کرده اند.

وی خاطرنشان ساخت: تضعیف باورهای دینی و اعتقادی، عفاف زدایی، ایجاد حس رقابت و بدبینی بین زن و شوهر و ایجاد محتواهای فضای مجازی با هدف تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی و ترویج سبک زندگی غربی در خانواده ها، موجب آسیب به نهاد خانواده در جامعه ما شده است.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان مرکزی با بیان اینکه خانواده مهمترین نهاد اجتماعی و اساس و پایه اجتماع است، ادامه داد: متاسفانه در دهه های اخیر نظام خانواده به شکل فزاینده به علل و عوامل متعدد به صورت پیچیده ای در معرض تهدید قرار گرفته و با چالش های متنوع روبرو شده که کارکردهای آن را دچار چالش کرده است.

یادگاری اضافه کرد: در اجرای بند ۱۰۱ قانون اساسی، مقام معظم رهبری در شهریورماه سال گذشته، ۱۶ ماده را تحت عنوان سیاست های کلی نهاد خانواده برای سه قوه ارسال کردند که در آن بر تحکیم خانواده تاکید و در برنامه ششم نیز گسترش سلامت اجتماعی به عنوان برنامه و راهبرد اصلی بهزیستی به منظور رفع چالش ها تعریف شده است.