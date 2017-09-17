۱۳۰ دانشجوی خراسان جنوبی در طرح ولایت شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اکبرپور پیش از ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه نهمین دوره آموزشی طرح ولایت استانی اظهار داشت: ۵۰۰ نفر برای حضور در طرح ولایت ثبت نام داشته اند که از این تعداد ۱۳۰ نفر پذیرش و در این طرح شرکت کردند.

وی طرح ولایت اندیشه یکی از ابتکارات آیت‌الله مصباح دانست و افزود: این دوره از سال ۷۵ با هدف تبیین پایه‌های نظری اسلام سیاسی و پاسخ به سؤالات و شبهات در این حوزه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای اصلی مقابله با توطئه‌ها دشمنان، توسعه و گسترش معرفت و بصیرت دینی، بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت(ع) است، گفت: باید قدرت تحلیل منطقی و مستدل در بین قشر جوان به ویژه دانشجویان را تقویت کرد.

وی با اشاره به برگزاری ۲۱ دوره کشوری طرح ولایت و هشت دوره استانی افزود: آشنایی با ساختار و تشکیلات بسیج دانشجویی، آموزش مبانی اندیشه اسلامی، کادرسازی و تربیت دانشجویان برای حضور در حلقه‌های صالحین از اهداف برگزاری دوره استانی طرح ولایت است.

مسئول دوره آموزشی طرح ولایت خراسان‌جنوبی با بیان اینکه تعدادی از دانشجویان شرکت کننده در این طرح بعد از آزمون و مصاحبه به طرح ولایت کشوری اعزام می شوند، گفت: طرح ولایت کشوری به مدت ۴۰ روز در مشهد یا تهران برگزار خواهد شد.

اکبرپور با بیان اینکه ۸۰ ساعت کلاس آموزشی برای دانشجویان در طرح استانی برگزار شده است، بیان کرد: برنامه‌های فرهنگی، کرسی آزاداندیشی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و حلقه‌های صالحین از دیگر برنامه های این دوره بوده است.