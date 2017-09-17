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۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۴۳

۹ کشته و زخمی در پی بمب گذاری یک مدرسه در موصل

۹ کشته و زخمی در پی بمب گذاری یک مدرسه در موصل

تروریست های داعش یک مدرسه در موصل را که نیروهای حشد شعبی برای آموزش نظامی از آن استفاده می کردند بمب گذاری کردند که منجر به کشته و زخمی شدن ۹ نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسکای پرس»، در پی انفجار در یک مدرسه در غرب موصل ۲ نفر کشته و ۷ تن دیگر زخمی شدند.

یک منبع آگاه به این پایگاه خبری گفته که عناصر داعش یک مدرسه در نزدیکی روستای مجارین در غرب موصل را بمب گذاری کرده اند، نیروهای الحشد الشعبی از این مدرسه برای آموزش نظامی استفاده می کردند که صبح امروز انفجار صورت گرفته است.

این منبع امنیتی تأکید کرد که نیروهای امنیتی حاضر در محل حادثه به صورت گسترده منتشر شده اند و مجروحان را به بیمارستان منتقل کرده اند.

بعد از آزادسازی موصل تروریست های داعشی که به صورت تک نفره یا عناصر پنهانی در این شهر باقی مانده اند اقدام به اجرای عملیات های تروریستی می کنند.

کد مطلب 4089376

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