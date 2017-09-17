شمار حجاج ایرانی در مکه مکرمه به کمتر از ۱۸ هزار نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه عملیات انتقال حجاج ایرانی مدینه بعد از مکه مکرمه به مدینه منوره،‌ امروز یکشنبه ۲۱ کاروان دیگر به ظرفیت ۲۹۷۵ نفر وارد شهر پیامبر می شوند.

بر پایه این گزارش ، شمار حجاج ایرانی در مدینه منوره امشب به ۱۱۹۲۴ نفر می رسد.

بر اساس این گزارش تا پایان امشب شمار زایران ایرانی که در سرزمین وحی بسر می برند به حدود ۲۹۸۰۰ نفر می رسد .

حجاج ایرانی در مدینه منوره ۵ روز اقامت خواهند داشت و پس از آن از طریق فرودگاه این شهر به ایران منتقل خواهند شد.

این گزارش حاکیست امروز ۱۳ کاروان مدینه قبل به ظرفیت ۱۷۰۹ نفر و ۱۸ کاروان مدینه بعد به ظرفیت ۲۵۸۸ نفر از طریق دو فرودگاه جده و مدینه به کشور بازمی گردند.

انتقال زائران ایرانی از مکه مکرمه به مدینه منوره که از روز سه شنبه (۱۴ شهریور) آغاز شده است، تا سه روزدیگر(۲۹ شهریورماه) ادامه خواهد داشت.

امسال ۸۶ هزار و ۳۰۰ زائراز جمهوری اسلامی ایران برای انجام مناسک حج تمتع عازم سرزمین وحی شدند که از این تعداد حدود ۱۵ هزار نفر از هموطنان اهل تسنن بودند.