انجمن اولیا و مربیان صوری است/ورزش مدارس در حاشیه

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نزدیک شدن به زمان بازگشایی مدارس و به منظور پاسخگویی به برخی از مطالبات مردمی، محمد حسن قائدی‌ها، مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان این هفته میهمان جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان بود.

اما در این بین تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان در قالب تذکراتی نکاتی را که باید توسط این نهاد مورد توجه قرار گیرد را عنوان کردند.

افزایش تعداد مشاوران در مدارس در همه مقاطع تحصیلی ضروری است

کوروش محمدی، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در این راستا با اشاره به لزوم توجه به حضور مشاورین در همه مقاطع تحصیلی در مدارس اظهار داشت: در حال حاضر آسیب های اجتماعی زیادی دانش آموزان را تهدید می کند و نیازمند حضور مشاوران در مدارس هستیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در مدارس ابتدایی مشاوره وجود ندارد، افزود: در مدارس متوسطه اول و دوم نیز تنها یک مشاور به مدت شش ساعت در مدرسه قصد ارائه مشاوره به ۷۰۰ نفر را دارد که این امر امکان پذیر نیست.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین با تاکید بر اینکه وزیر آموزش و پرورش در قالب کاری تبلیغاتی تحصیل همه فرزندان اتباع بیگانه را اعلام کرد، افزود: این در حالی است که با اندکی تامل در حاشیه های شهر اصفهان شاهد آمار بالای بازماندگان از تحصیل بدون مدرک شناسایی هستیم.

وی همچنین خواستار واقعی شدن فعالیت‌های اولیا و مربیان شد و گفت: در حال حاضر انجمن اولیا و مربیان حالت صوری دارد که در این زمینه بازنگری شود.

قوانین در مدارس آموزش داده شود

مهدی مزروعی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این جلسه علنی به آموزش قوانین در مدرسه تاکید کرد و گفت: باید ساز و کاری در مدارس فراهم شود که در آینده قانون گریزی کمتری را شاهد باشیم.

وی افزود: برای این امر می توان از ظرفیت شورا، نیروی انتظامی و کارشناسان دادگستری استفاده کرد.

شیرین طغیانی، رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان نیز با بیان اینکه اخلاق حلقه مفقود شده آموزش و پرورش است، اظهار داشت: برای مثال معلمان اصلا به دانش‌آموزان رفاقت را یاد نمی دهند و تنها بر یادگیری مهارت های علمی تکیه دارند.

وی با تاکید بر اینکه توسعه آموزش های مهارت های اخلاقی و اجتماعی باید مورد توجه باشد، افزود: نباید دانش آموزان را تنها به رقابت دعوت کنیم بلکه باید به آنها اخلاق و دوستی را نیز آموزش دهیم.

نصیر ملت، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه علنی از نبود شادی و نشاط بین دانش آموزان انتقاد کرد و گفت: ورزش در آموزش و پرورش جز برنامه‌های فرعی است و باید که تغییر نگرش در این زمینه ایجاد شود.

وی همچنین به آمار بالای بازماندگان از تحصیل در استان اصفهان و به ویژه شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: باید در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شود تا همه بتوانند از نعمت تحصیل بهره‌مند شوند.