انتخاب شهردار تبریز به احترام دبیری به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جلسه علنی شورای پنجم شهر تبریز یکشنبه در حالی با دستور جلسه تصمیم گیری در خصوص تعیین کمیته بازنگری اساسنامه سازمان های شهرداری، فرآیند انتخاب مشاوران شورا، چگونگی تأیید سیاست ها و تعیین اعضای کمیسیون‌های بند ۲۰ شهرداری و بررسی لایحه بودجه سال های ۹۴ و ۹۵ شهرداری تبریز در صحن علنی این شورا برگزار شد که هیچ دستور جلسه ای در مورد مهمترین موضوع مدیریت شهری این روزهای تبریز یعنی انتخاب شهردار در آن مطرح نشد.

این در حالی است که شکور اکبرنژاد رئیس شورای اسلامی پنجم شهر تبریز در جلسه امروز در اظهاراتی جالب توجه، زمان انتخاب شهردار تبریز را یکشنبه هفته آینده اعلام کرد و گفت: امروز به علت احترام به شهردام دبیری یکی از اعضای شورا که در جلسه حضور نداشت، انتخاب شهردار انجام نگرفت.

انتخاب شهردار موضوعی است که پس از گذشت بیش از یک ماه از شروع به کار پنجمین شورای اسلامی شهر تبریز همچنان بی نتیجه باقی مانده و اعضای این شورا در حالی که دم از عزم جدی برای هم افزایی در مسیر متحول سازی مدیریت شهری تبریز با نگاه به رویداد ملی و فراملی تبریز ۲۰۱۸ می زنند، همچنان به واسطه سهم خواهی های سیاسی و به بهانه انتخاب شهرداری که مورد توافق نظر همه اعضا باشند، در حال فرصت سوزی برای این انتخاب هستند.

گفتنی است این فرصت سوزی ها درحالی صورت می گیرد که حتی به اذعان مسئولان دست اندرکار و دخیل در موضوع تبریز ۲۰۱۸، این فرصت ارزشمند برای بالفعل کردن زیرساخت های این کلانشهر به ویژه در حوزه گردشگری از دست رفته و مهمترین دلیل آن نیز عدم مدیریت و برنامه ریزی با نگاه کلان به آینده از سوی همین مسئولان اعلام شده است و نمونه بارز آن را در نحوه انتخاب شهردار مشهود است.