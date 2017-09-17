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۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۲۳

رئیس اداره ورزش و جوانان نطنز خبر داد:

ساخت زمین فوتبال و والیبال ساحلی در جوار امامزاده احمد (ع) نطنز

ساخت زمین فوتبال و والیبال ساحلی در جوار امامزاده احمد (ع) نطنز

نطنز - رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نطنز گفت: با همکاری مدیریت آستان مقدس امامزاده احمد (ع) نطنز، زمین های فوتبال و والیبال ساحلی در جوار امامزاده ساخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صفری ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طی جلسه ای که با مدیریت آستان مقدس امامزاده احمد (ع) برگزار شد، مقرر شد دو زمین برای فوتبال و والیبال ساحلی در جوار امامزاده احمد ساخته شود.

وی تصریح کرد: عملیات ساخت زمین فوتبال ساحلی با ابعاد ۲۵ و ۳۵ متر و زمین والیبال ساحلی با ابعاد ساحلی ۸ و ۱۶ متر، بعد از ایام محرم آغاز می‌شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نطنز تأکید کرد: این پروژه برای استفاده از ظرفیت امامزادگان برای گسترش فعالیت های ورزشی، جذب بیشتر جوانان و رفاه آنها و ایجاد یک الگوی ورزشی برای سایر بقاع متبرکه اجرا می‌شود.

وی در پایان افزود: همچنین برای ترویج فرهنگ ورزش در امامزادگان شهرستان مقرر شد امامزاده احمد (ع) در این دو رشته ورزشی شاخص سازی و اولین مسابقات شهرستان نطنز در این زمین برگزار شود.

کد مطلب 4089444

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