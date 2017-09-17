به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی در همایش حوزه علمیه و جمعیت که قبل از ظهر یکشنبه در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) قم برگزار شد طی سخنانی با اشاره به آیاتی از قرآن که پیرامون مسئله ازدواج و فرزند آوری است، ابراز داشت: آنچه در اسلام و قرآن درباره جمعیت آمده تأکید بر افزایش جمعیت است و حتی برخی از آیات فرزند را باعث روشنی چشم می‌داند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برخی از قلم به دستان مسئله کاهش جمعیت را مطرح می‌کنند، بیان کرد: دلیل آنها برای عدم افزایش جمعیت درگیر بودن دنیا با گرسنگی و کمبود غذا است.

این استاد برجسته حوزه در ادامه ابراز داشت: این افراد نمی‌دانند گرسنگی که بر خی کشورها را دچار کرده مسئله‌ای سیاسی است و اگر انسان‌ها نعمت‌هایی که خداوند در اختیار آنها قرار داده است را عادلانه تقسیم کنند دیگر گرسنگی در دنیا وجود نخواهد داشت.

وی افزود: آمریکا گندم‌های خود را به دریا می‌ریزد و این در حالی است که در آفریقا مردم برای یک وعده غذا محتاج هستند و این امر یکی از دلایلی است که نشان می‌دهد گرسنگی‌ها همه سیاسی است.

سقط جنین برخلاف اسلام و عقل و خرد است

آیت الله سبحانی در ادامه به مسئله سقط جنین اشاره و ابراز کرد: جنین حتی وقتی که یک سلول است به عنوان انسانی بالقوه است و کشتن و از بین بردن آن برخلاف اسلام و عقل و خرد است و بدتر از آن این است که برخی از مادران حاضر باشند که نوزادی را که در رحم دارند از بین ببرند.

وی افزود: سقط جنین دارای کفاره است و کشتن و از بین بردن نطفه هم به نوعی انسان کشی است زیرا این نطفه در حال حاضر انسان بالقوه بوده و قرار است بالفعل شود.

این مرجع تقلید در ادامه به مقایسه جمعیت کشورهای انگلیس و آمریکا پرداخت و با اشاره به اینکه این کشورها با افزایش جمعیت روبه رو هستند بیان کرد: این افزایش جمعیت‌ها نشان می‌دهد که نسخه‌ای که کشورهای غربی برای کاهش جمعیت مطرح می‌کنند را خودشان اجرا نمی‌کنند.

با پزشکانی که کورتاژ می‌کنند برخورد شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ایام تبلیغی ماه محرم اشاره کرد و ادامه داد: افزایش جمعیت یک مسئله اجتماعی است و طلابی که در ایام تبلیغ هستند باید زوایای لزوم افزایش جمعیت را برای مردم روشن کنند.

آیت الله سبحانی در ادامه با اشاره به توجه به مصالح اجتماعی و مصالح نظام در بحث افزایش جمعیت مسئله کورتاژ را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: در این زمینه وزیر بهداشت و شخص آقای هاشمی باید دقت داشته باشند تا پزشکانی را که در این زمینه فعالیت می‌کنند را شناسایی و برخورد کنند زیرا برخی از پزشکان به راحتی مادران را ترغیب به کورتاژ می‌کنند.

وی تأکید کرد: سقط جنین و کوتاژ در اسلام در یک صورت آمده است و آن هم زمانی است که واقعا جان مادر و فرزند هر دو در خطر مرگ باشد و در این صورت باید ارجح را انتخاب کرد.

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به برخی از آمارهایی که در رابطه با افزایش جمعیت مطرح می‌شود، گفت:‌ نباید فریب این آمار را خورد زیرا این آمار متعلق به حاشیه کشور است و در متن کشور افزایش جمعیت وجود ندارد.