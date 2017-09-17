وزیر ورزش وارد عشق آباد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله چند ساعت مانده به مراسم آغاز افتتاحیه پنجمین دوره بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان با استقبال مسئولان کمیته ملی المپیک و برگزار کننده این دوره بازی های وارد عشق آباد شد.

سلطانی فر طبق هماهنگی های به عمل آمده در مراسم افتتاحیه این بازی ها که عصر امروز یک شنبه برگزار می شود، حضور خواهد داشت.

وزیر ورزش تا روز شنبه در کنار اعضای کاروان ایرانیان در محل برگزاری بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا خواهد بود سپس به کشور باز می گردد.

پنجمین دوره بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا از امروز با برگزاری مراسم افتتاحیه به طور رسمی آغاز شده و تا پنجم مهرماه ادامه خواهد داشت. ایران با کاروانی متشکل از ۲۱۴ ورزشکار در این دوره شرکت می کند.