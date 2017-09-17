نظری افشار از تیم ملی والیبال ایران خداحافظی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نظری‌افشار، پس از چندین سال خدمت برای والیبال ملی ایران پس از کسب نخستین مدال جهانی، چهارگوشه زمین والیبال را بوسید و از میادین ملی خداحافظی کرد.

نظری افشار که در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ عضو تیم ملی والیبال ایران بود، به دلیل مصدومیت مدتی از این تیم دور شد. وی بعد از شش سال دوباره به اردوی تیم ملی بزرگسالان ایران دعوت شد و با نشان دادن شایستگی هایش در ترکیب تیم ایران قرار گرفت.

فرهاد متولد یکم خردادماه سال ۱۳۶۳ در تهران است. ۹۳ کیلوگرم وزن دارد و با قد ۱۹۵ سانتی متری توانایی اسپک در ارتفاع ۳۲۰ سانتی متر را دارد.

دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران سابقه بازی در تیم های ملی رده های سنی نداشت، اما افتخارات زیادی در والیبال تجربه کرده است که پنج دوره قهرمانی باشگاه های آسیا، نایب قهرمانی بازی های آسیایی، قهرمان در لیگ برتر ایران و حضور در قهرمانی جهان ۲۰۱۰ ایتالیا و جام جهانی ۲۰۱۱ ژاپن به همراه تیم ایران از جمله آنان است.

نظری افشار در سال ۲۰۱۷ برای نخستین بار با تیم ایران لیگ جهانی و انتخابی مردان جهان را تجربه کرد و در جام قهرمانان بزرگ جهان نیز شرکت می کند.

تیم ملی والیبال ایران صبح امروز در ادامه مسابقات جام قهرمانان قاره ها در ژاپن مقابل فرانسه به میدان رفت که این دیدار در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ به سود تیم ایران به اتمام رسید و با شایستگی بر سکوی جهانی ایستاد.