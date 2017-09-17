عوارض ناگوار داروهای لاغری/ روش درست کاهش وزن

دکتر سعید حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: همیشه منظور از کاهش وزن، کاهش توده چربی است. زیرا کاهش وزن هم می تواند از طریق کاهش آب بدن اتفاق بیفتد و هم می تواند از طریق کاهش عضلات بدن اتفاق رخ دهد اما کاهش وزنی تبعات کمتری دارد و چاقی را از فرد دور می کند که از طریق کاهش توده چربی باشد.

وی افزود: فردی که وزن خود را از طریق کاهش توده چربی کم کند؛ به طور معمول می تواند با یک رژیم مناسب در هفته نیم کیلو الی یک کیلوگرم وزن از دست بدهد.

این متخصص تغذیه تصریح کرد: متاسفانه روش هایی که کار را ظاهرا سریع پیش می برد و کاهش وزنی بیش از یک کیلوگرم در هفته برای فرد را به همراه دارد نه تنها تبعات چاقی را از بین نمی برد بلکه طبعات آن را بیشترکرده و فرد را در معرض بیماری های دیگری هم قرار می دهد.

حسینی ادامه داد: برای از دست دادن وزن بهتر است این موضوع جا بیفتد که به دنبال کاهش توده چربی باشیم نه کاهش وزن به هر روشی. متاسفانه از این موضوع بسیار سوءاستفاده می شود و بسیاری از داروهایی که تحت عنوان داروی لاغری در بازار موجود هستند کاهش وزن را سبب می شوند اما این کاهش وزن، کاهش توده چربی نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: اگر ما در روز ۵۰۰ کالری منفی بشویم در آخر هفته ۵۰۰ گرم کاهش وزن خواهیم داشت و اگر در روز ۱۰۰۰ کالری منفی شویم در هفته می توانیم یک کیلوگرم وزن خود را کم کنیم. با همین نسبت می توان در نظر گرفت که یک فرد چقدر می تواند از طریق توده چربی، کاهش وزن داشته باشد.

وی همچنین تصریح کرد: داروهایی می توانند کمک کننده باشند که انرژی دریافتی ما را کم کند یا باعث شوند بدن ما بیشتر از حالت عادی کالری بسوزاند.

این متخصص تغذیه عنوان کرد: روزی یک ساعت ورزش باعث می شود ۱۵۰ الی ۲۰۰ کالری از بدن سوزانده شود و فرد در آخر یک هفته می تواند حدود ۱۵۰ الی ۲۰۰ گرم کاهش وزن داشته باشد.

وی افزود: متاسفانه اکثر داروهایی که تبلیغ می شوند داروهایی هستند که دفع آب بدن را زیاد می کند و رژیم های غلطی که در باشگاه ها توصیه می شود یا در شبکه های مجازی تبلیغ می شود روش های غلطی است که فرد را با کاهش توده عضلانی دچار کاهش وزن می کنند و این می تواند تبعات جدی برای فرد داشته باشد.

حسینی ادامه داد: کاهش توده عضلانی در طولانی مدت یا کوتاه مدت می تواند باعث کاهش متابولیسم و سوخت و ساز بدن شود اما به سرعت وزن از دست رفته برمی گردد و به طور مثال اگر فردی ۲۰ کیلوگرم کاهش وزن داشته است، ۲۵کیلوگرم وزن باز می گردد و دیگر امکان از دست دادن وزن از طریق توده چربی امکان پذیر نخواهد بود.

وی در آخر افزود: هر فرد با مشورت با متخصص تغذیه و تنظیم برنامه غذایی که نیازهای بدنش تامین شود، می تواند در هفته حدود یک کیلوگرم وزن کم کند ولی کسانی که به دنبال کاهش وزن سریع هستند خود را در معرض کاهش توده عضلانی و کاهش آب بدن قرار می دهند که می تواند سبب بیماری های فراوانی شود.