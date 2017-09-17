رامین امیرمداح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از بازگشایی مسیر میدان آزادی، بازسازی و زیباسازی پیادهراه دو طرف خیابان بهمنیار در دستور کار شهرداری منطقه دو قرار گرفت.
وی ادامه داد: برنامهریزی برای بازسازی پیادهراه دو طرف خیابان بهمنیار از میدان آزادی تا سه راه بهمنیار به طول مجموع ۵۵۰ متر و عرض ۳.۹۰ در حال انجام است و این عملیات طی چند روز آینده اجرایی می شود.
شهردار منطقه دو شهر کرمان تصریح کرد: عملیات بازسازی و زیباسازی این پیادهراه شامل کف سازی، فرش موزاییک، نصب نیمکت، سطل زباله و ایجاد فلاورباکس خواهد بود.
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