  1. استانها
  2. کرمان
۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۳۵

شهردار منطقه دو کرمان:

پیاده‌راه خیابان بهمنیار بازسازی و زیباسازی می شود

پیاده‌راه خیابان بهمنیار بازسازی و زیباسازی می شود

کرمان - شهردار منطقه دو شهر کرمان از بازسازی و بهسازی پیاده‌راه خیابان بهمنیار شهر کرمان خبر داد.

رامین امیرمداح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از بازگشایی مسیر میدان آزادی، بازسازی و زیباسازی پیاده‌راه دو طرف خیابان بهمنیار در دستور کار شهرداری منطقه دو قرار گرفت.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای بازسازی پیاده‌راه دو طرف خیابان بهمنیار از میدان آزادی تا سه راه بهمنیار به طول مجموع ۵۵۰ متر و عرض ۳.۹۰ در حال انجام است و این عملیات طی چند روز آینده اجرایی می شود.

شهردار منطقه دو شهر کرمان تصریح کرد: عملیات بازسازی و زیباسازی این پیاده‌راه شامل کف سازی، فرش موزاییک، نصب نیمکت، سطل زباله و ایجاد فلاورباکس خواهد بود.

کد مطلب 4089465

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها