یک واحد پرورش ماهی غیرمجاز در شهرستان ازنا تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزایی اظهار داشت: در راستای جلوگیری از متجاوزین به حریم و بستر رودخانه ها یک واحد پرورش ماهی در شهرستان ازنا با هماهنگی قضایی تخریب شد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اخطارهای مکرر به منظور آزادسازی و رفع تصرف و اعاده وضع سابق به متخلف هیچ اقدامی انجام نگرفت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان افزود: پس از مکاتبات فراوان و صدور حکم قضایی و پس از هماهنگی با یگان انتظامی و بیان عملیات اجرایی، شرکت آب منطقه ای نسبت به اجرای حکم، تخریب کامل و آزادسازی تصرفات و متخلفان در خصوص حریم رودخانه ها و چاه های غیرمجاز، از هیچ کوششی فرو گذار نمی کند.

میرزایی اضافه کرد: شرکت آب منطقه ای در راستای صیانت از منابع آبی در سال جاری اقدام به برخورد قانونی به متخلفان کرده و در این راستا چاههای غیرمجاز پر و مسلوب شده اند.

مدیرمنابع آب شهرستان ازنا نیز گفت: واحد مذکور بدون مجوز و به صورت غیرقانونی توسط مالک آن در روستای «دربند» در بستر رودخانه ساخته شده و مسائل فنی و زیست محیطی در آن رعایت نشده بود.

وی تصریح کرد: با همکاری قوه قضائیه و تلاش نیروی انتظامی موجبات تخریب آن فراهم شد.