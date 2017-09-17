تجلیل از آیت الله قریشی در  آیین پایانی مسابقات سراسری قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری آیین پایانی چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم بانوان کشور که پیش از ظهر امروز ۲۶ شهریورماه با حضور نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و مسئولان و مدیران قرآنی و جمع کثیری از جامعه قرآنی در حسینیه ثارالله ارومیه برگزار شد از خانواده شهید مصطفی محمدنژاد تجلیل شد.

بر اساس این گزارش پدر این شهید حافظ قرآن و برادر و خواهر این شهید نیز حائز رتبه بین‌المللی در رشته حفظ کل قرآن کریم هستند که در استان آذربایجان غربی و کشور درخشیده‌اند.

همچنین در این مراسم از آیت‌الله سیدعلی‌اکبر قریشی مفسر بزرگ قرآن وبه پاس سال‌ها مجاهدت و مؤانست آیت‌الله قریشی با قرآن در اختتامیه چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن بانوان تجلیل شد.

وی که طی پنج دوره مجلس خبرگان رهبری به عنوان نماینده مردم آذربایجان غربی انتخاب شد در حال حاضر نیز نماینده ولی‌ فقیه و امام جمعه ارومیه است و دارای تألیفات زیاد حدیثی و قرآنی است.

مسابقات بخش بانوان با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از ۱۹ تا ۲۶ شهریورماه طی دو بخش و در رشته‌های قرائت ترتیل، حفظ ۱۰ و ۲۰ جزء و حفظ کل و همچنین رشته‌های معارفی شامل حفظ و معارف احادیث، معارف و حفظ موضوعی و مدیحه‌سرایی و همخوانی، معارف تفسیر در آذربایجان غربی برگزار شد.