۲۱۸ تن گوشت مرغ از استان زنجان به عراق صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جعفری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: ممنوعیت صادرات گوشت مرغ و تخم مرغ ایرانی که به دلیل شیوع بیماری های فوق حاد پرندگان در برخی استان های کشور، توسط کشور عراق وضع شده بود طبق اعلام کشور عراق رفع شده و هم اکنون واردات مرغ و تخم مرغ ایرانی به این کشور آزاد است.

وی اظهار کرد: طی سال گذشته ۲۱۸ تن گوشت مرغ به ارزش بیش از ۴۳۷ هزار دلار از استان زنجان به کشور عراق صادر شده و کشور عراق به عنوان عمده مصرف کننده محصولات کشاورزی، یکی از بازارهای مهم هدف صادراتی محصولات تولیدی استان زنجان بویژه گوشت مرغ است.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: به منظور افزایش سهم صادارتی گوشت مرغ استان به این کشور اقدام به راه اندازی خط ۲ کشتارگاه مرغ در استان شده است.

وی افزود: تا سال گذشته به دلیل اینکه امکان کشتار صادراتی با خط موسوم به خط ۲ کشتارگاه مرغ در استان زنجان وجود نداشت، کشتارهای مرغ در استان قابل مصرف در بازارهای داخلی بود و صادر کنندگان نیز ناچار به صادرات مرغ از استان های دارای خط ۲ کشتارگاهی بودند.

جعفری تصریح کرد: لغو ممنوعیت صادرات مرغ و تخم مرغ ایران به کشور عراق انجام شد و بر اساس اعلام سازمان دامپزشکی کشور در حال حاضر تمام استان های کشور از بیماری های فوق حاد پرندگان پاکسازی شده و با رایزنی های به عمل آمده ممنوعیت صادرات مرغ و تخم مرغ ایران به کشور عراق لغو شده است.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان افزود: سال گذشته نخستین خط دو کشتارگاه مرغ مجهز به کشتار با سیستم صادراتی در شرکت تعاونی کشتارگاه طیور زنجان افتتاح شد و هم‌اکنون آماده ارایه خدمات به تجار و صادر کنندگان و زمینه سازی برای صادرات مرغ و فرآورده های آن است.

وی گفت: امسال نیز شرکت دیگری در استان با راه اندازی و نصب خط ۲ کشتارگاه مرغ به تکنولوژی کشتار مرغ با سیستم صادراتی مجهز می شود که با بهره برداری از آن ظرفیت های صادراتی استان توسعه می‌یابد.