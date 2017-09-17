کارگاه آموزشی سطح ۲ پیلاتس در ملایر برگزار شد

غلامحسن اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی سطح ۲ پیلاتس در ملایر اظهار داشت: کارگاه آموزشی سطح ۲ پیلاتس درراستای بالا بردن سطح علمی مربیان این رشته ورزشی و ارتقاء آنها از سطح ۳ به سطح ۲، به مدت ۴ روز برگزار شد.
وی افزود: تعداد ۲۸ نفر از علاقهمندان و مربیان این رشته ورزشی در این کارگاه شرکت کردند و این دوره را با موفقیت به پایان رساندند.
مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی زورخانهای کشور توسط ورزشکار نونهال ملایری گفت: ابوالفضل کولیوند نونهال باستانیکار ملایری موفق به کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی زورخانهای کشور در رشته چرخ تیز شد.
اکبری عنوان کرد: کولیوند نونهال باستانیکار شهرستان ملایر که توانسته بود در مسابقات تیمی زورخانهای، مهارتهای فردی و کشتی پهلوانی قهرمانی نونهالان کشور در رشته چرخ تیز شرکت کند مقام سوم این مسابقات را از آن خود کند.
وی با اشاره به ظرفیت بالای ورزش این شهرستان گفت: ورزشکاران شهرستان ملایر ظرفیتهای خوبی برای کسب عناوین جهانی در رشتههای ورزشی دارند.
مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر عنوان کرد: ورزشکاران باانگیزه ملایری باوجود بسیاری از کاستیها در رشتههای مختلف ورزشی خوش می درخشند.
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