کارگاه آموزشی سطح ۲ پیلاتس در ملایر برگزار شد

غلامحسن اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی سطح ۲ پیلاتس در ملایر اظهار داشت: کارگاه آموزشی سطح ۲ پیلاتس درراستای بالا بردن سطح علمی مربیان این رشته ورزشی و ارتقاء آن‌ها از سطح ۳ به سطح ۲، به مدت ۴ روز برگزار شد.

وی افزود: تعداد ۲۸ نفر از علاقه‌مندان و مربیان این رشته ورزشی در این کارگاه شرکت کردند و این دوره را با موفقیت به پایان رساندند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی زورخانه‌ای کشور توسط ورزشکار نونهال ملایری گفت: ابوالفضل کولیوند نونهال باستانی‌کار ملایری موفق به کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی زورخانه‌ای کشور در رشته چرخ تیز شد.

اکبری عنوان کرد: کولیوند نونهال باستانی‌کار شهرستان ملایر که توانسته بود در مسابقات تیمی زورخانه‌ای، مهارت‌های فردی و کشتی پهلوانی قهرمانی نونهالان کشور در رشته چرخ تیز شرکت کند مقام سوم این مسابقات را از آن خود کند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای ورزش این شهرستان گفت: ورزشکاران شهرستان ملایر ظرفیت‌های خوبی برای کسب عناوین جهانی در رشته‌های ورزشی دارند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر عنوان کرد: ورزشکاران باانگیزه ملایری باوجود بسیاری از کاستی‌ها در رشته‌های مختلف ورزشی خوش می درخشند.