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۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۴۳

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران:

امدادرسانی ۴ تیم در حادثه تله کابین رامسر/ فوتی گزارش نشد

امدادرسانی ۴ تیم در حادثه تله کابین رامسر/ فوتی گزارش نشد

ساری - مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با اشاره به اینکه حادثه سقوط تله کابین در رامسر فوتی نداشته است، از امدادرسانی توسط چهار تیم از مازندران و گیلان در این حادثه خبر داد.

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به گزارش های اولیه ساعت ۱۲ و ۲۰ دقیقه دو کابین مجموعه تفریحی رامسر سقوط کرده است و به محض دریافت خبر چهار تیم عملیاتی از مازندران و گیلان به منطقه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه در این حادثه هفت نفر مصدوم شدند افزود: سه نفر توسط هلال احمر به مراکز درمانی و بقیه توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی خبر فوتی دو نفر براثر این حادثه را رد کرد.

همچنین عسگری مقدم رئیس بیمارستان امام سجاد رامسر نیز گفت: براثر برخورد دو کابین از تله کابین رامسر، پایگاه های ۱۱۵ شهری رامسر و چابکسر و هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان این حوادث از خانواده کرمانی بودند و وضعیت آنان اکنون رضایت بخش است.

وی اظهار داشت: دو نفر به دلیل شکستگی بینی بستری شد و بقیه نیز تا یک ساعت دیگر ترخیص می شوند.

کد مطلب 4089566

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