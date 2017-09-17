امدادرسانی ۴ تیم در حادثه تله کابین رامسر/ فوتی گزارش نشد

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به گزارش های اولیه ساعت ۱۲ و ۲۰ دقیقه دو کابین مجموعه تفریحی رامسر سقوط کرده است و به محض دریافت خبر چهار تیم عملیاتی از مازندران و گیلان به منطقه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه در این حادثه هفت نفر مصدوم شدند افزود: سه نفر توسط هلال احمر به مراکز درمانی و بقیه توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی خبر فوتی دو نفر براثر این حادثه را رد کرد.

همچنین عسگری مقدم رئیس بیمارستان امام سجاد رامسر نیز گفت: براثر برخورد دو کابین از تله کابین رامسر، پایگاه های ۱۱۵ شهری رامسر و چابکسر و هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان این حوادث از خانواده کرمانی بودند و وضعیت آنان اکنون رضایت بخش است.

وی اظهار داشت: دو نفر به دلیل شکستگی بینی بستری شد و بقیه نیز تا یک ساعت دیگر ترخیص می شوند.