به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز شنبه در نشست صمیمی قائم مقام، شورای معاونین، مشاوران دفتر مرکزی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مسئولین شورای شهرستانها، یاران و یاوران عرصه مراسم و مناسبتها با نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه ابراز داشت: امام(ره) و رهبر معظم انقلاب همواره بر انجام امور فرهنگی و برگزاری مناسبت ها و ایام الله انقلاب اهتمام ویژه داشته ودارند.

وی افزود: اگر چه فعالت های فرهنگی با سختی های خاصی مواجه است اما شورای هماهنگی تبلیعات اسلامی با تدابیر و مدیریت لازم و هماهنگی با مسئولین دستگاههای مربوطه بسیار خوب عمل کرده است.

آیت الله علما شعائر اسلامی را موجب بقای اسلام دانست و خاطر نشان کرد: عاشورا و تاسوعا کار یک سال تبلیغ دین را انجام می دهد تا جایی که خود غربیها بارها اذعان داشتند که تاسوعا و عاشورا همه کاسه کوزه های آنها را به هم می ریزد.

وی تصریح کرد: خداوند در حدیث قدسی در خصوص مکه و انجام اعمال آن بر روی شعائر و تظاهر آم بارها تاکید کرده است.

امام جمعه کرمانشاه ادامه داد: حضور سه میلیون مسلمان در انجام مناسک حج ترسی در دل دشمنان می اندازد و همه اینها بخاطر مدیریت شعائر اسلام توسط خداوند است.

نماینده ولی فقیه استان کرمانشاه تصریح کرد: بارها مشاهده کردیم که قبل از ایام ۲۲ بهمن آمریکا طرح یکسری توطئه ها را علیه کشور ما دارد که بلافاصله پس از مشاهده حضور مردم در این روز از مواضع و تصمیمات خود عقب نشینی می کند.

وی حفظ شعائر را موجب به وجود آمدن قدرت و توان دانست و گفت: تاکید امام خمینی(ره) بر ایام الله دانستن و حفظ ۱۵ خرداد به دلیل توان و کارایی است که این روز دارد.

آیت الله علما در ادامه افزود: بسیاری از توطئه های دشمنان را آگاهی و بصیرت مردم و حضور آنها در مراسمات ملی و مذهبی خنثی می کند.

وی بر لزوم افزایش فعالیتهای فرهنگی اشاره داشت و خاطر نشان کرد: همانطور که امام از تمام لحظات به نفع اسلام و انقلاب استفاده کرد ما هم در این راه نباید احساس خستگی کنیم چرا که در این خصوص حرف از گروه و جمعیت خاصی نیست بلکه نظام و اسلام و انقلاب مطرح است.

نماینده ولی فقیه استان کرمانشاه افزود: اگر امروز در خاور میانه ایران حرف اول را می زند بدلیل زنده نگه داشتن انقلاب و ایام الله است.

آیت الله علما در پایان خطاب به مدعوین گفت: باید با تمام وجود در خدمت نظام و ولایت فقیه باشیم.

گفتنی است در پایان این نشست از زحمات عباس سروری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات استان کرمانشاه تقدیر بعمل آمد.