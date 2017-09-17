حضور در مسابقات قرآنی خدمت به قرآن و اهل بیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف پیش از ظهرامروز یکشنبه در آئین پایانی چهلمین دوره مسابقت سراسری قرآن کریم بانوان کشور در ارومیه با بیان اینکه مقام معظم رهبری از مسابقات قرآن به عنوان حسنه بزرگ یاد کردند افزود: هر کدام از شرکت کنندگان اعم از قاریان، حافظان، داوران، استادان و همه مجریان امر و دست اندرکاران و تمامی کسانی که در برگزاری این مسابقات خدمت کرده اند همه برنده اند و بازنده ای نداریم، چراکه همه خادمان قرآن به شمار می روند.

وی در ادامه تاکید کرد: همه کسانی که با نیت خیر و خالصانه در این حسنه بزرگ و اقدام راهبردی حضور یافته اند همه جزء خادمان قرآن و اهل بیت اند و خداوند به آنان پاداش خواهد داد.

حجت الاسلام محمدی ادامه داد: مقام معظم رهبری در سخنرانی دیگری در جمع جامعه قرآنی با تاکید بر اهمیت و جایگاه ارزشمند مسابقات قرآنی از مسابقات قرآن به عنوان یک اقدام راهبردی نام بردند و این نشان از اهمیت و تاثیرات مسابقات قرآن است

رئیس سازمان اوقاف در ادامه با اشاره به تلاش مسئولان استان آذربایجان غربی در برگزاری این دوره از مسابقات ضمن قدردانی از خدمات نماینده ولی فقیه و امام جمعه ارومیه، استاندار ، مدیرکل اوقاف استان، مدیران اجرایی و مسئولان فرهنگی استان از شخصیت آیت الله قریشی مفسر قرآن و حجت الاسلام و الملسمین حسنی مجاهد و رزمنده دوران دفاع مقدس و خادم قرآن قدردانی کرد.

رئیس سازمان اوقاف همچنین با بیان اینکه ایجاد مرکزی خاص برای مسابقات قرآنی نیازمند جمع بندی و گزارش کارشناسی صاحب نظران است افزود: بعد از چهل دوره برگزاری مسابقات قرآن اکنون این برنامه فرهنگی و قرآنی به کمال رسیده است، اما ما نیازمند تحول و تغییر هستیم لذا از همه صاحب نظران و کارشناسان امر دعوت می کنم برای رضای خدا، قرآن و به دور از حب و بعض دیدگاه ها و پیشنهادها و نظرات خویش را مطرح کنند تا در فرآیند جمع بندی و تغییرات از آن بهره برداری شود.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف در پایان افزود: یقیناً برگزاری و اجرای هر برنامه فرهنگی وقرآنی که با مشارکت دستگاه های مختلف برگزار می شود دارای مزایا، برکات و حسناتی است اما در عین حال نواقص و کاستی های هم وجود داشته که ما عذرخواهی می کنیم و امیدواریم در آینده ضمن رفع نواقص گام های کاملتری در برگزاری مسابقات قرآنی برداشته شود.