مجوز اكران " بوتيك " صادر شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" بنا بر اعلام روابط عمومي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، فيلم سينمايي "بوتيك" به كارگرداني حميد نعمت الله و تهيه كنندگي مرتضي شايسته(هدايت فيلم) از سوي اداره كل نظارت و ارزشيابي مجوز اكران عمومي دريافت كرده است.

حميد نعمت الله كارگردان اين فيلم، پيش تر به خبرنگار هنري "مهر" گفته بود: ايام نوروز از سوي "هدايت فيلم " دفتر تهيه فيلم بوتيك براي اكران عمومي آن در نظر گرفته شده است . ضمن اينكه امسال فيلم را براي حضور در بخش مسابقه جشنواره فيلم فجر ارائه خواهيم كرد.

فيلم " بوتيك " با نام قبلي " جردن جنوبي " حتي پيش از آغاز توليد جنجال هاي متعددي را ايجاد كرد به همين خاطر دست اندر كاران و علاقمندان سينما در انتظار اكران آن هستند .

فيلم ماجراي ارتباط ميان جواناني از طبقه پائين دست را به تصوير مي كشد ؛ دختركي فقر كشيده كه راجع به خوشبختي كارش به خيالبافي رسيده و اين خيالبافي او را در موقعيتي خطير قرار مي دهد و.... محمد رضا گلزار ، گلشيفته فراهاني ، رضا رويگري ، صبا كمالي ، افسانه چهره آزاد ، كاوه كاويان ، يوسف تيموري و علي علايي بازيگران اين فيلم هستند.

كارگردان اين فيلم گفته بود: سعي كردم فيلم "بوتيك" فيلمي دلخواه تماشاگر باشد و تصور مي كنم اين فيلم علاوه بر تامين خواسته مخاطب خاص براي مخاطب عام نيز بسيار جذاب باشد .