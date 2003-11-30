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۹ آذر ۱۳۸۲، ۱۴:۰۷

مجوز اكران " بوتيك " صادر شد

مجوز اكران " بوتيك " صادر شد

شوراي صدور مجوز نمايش فيلمهاي 35 ميليمتري، در جلسه اخير خود، مجوز اكران عمومي يك فيلم سينمايي را صادر كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" بنا بر اعلام روابط عمومي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، فيلم سينمايي "بوتيك" به كارگرداني حميد نعمت الله و تهيه كنندگي مرتضي شايسته(هدايت فيلم) از سوي اداره كل نظارت و ارزشيابي مجوز اكران عمومي دريافت كرده است.
حميد نعمت الله كارگردان اين فيلم، پيش تر به خبرنگار هنري "مهر" گفته بود: ايام نوروز از سوي "هدايت فيلم " دفتر تهيه فيلم بوتيك  براي اكران عمومي آن در نظر گرفته شده است . ضمن اينكه امسال فيلم را براي حضور در بخش مسابقه جشنواره فيلم فجر ارائه خواهيم كرد.
فيلم " بوتيك " با نام قبلي " جردن جنوبي " حتي پيش از آغاز توليد جنجال هاي  متعددي را ايجاد كرد به همين خاطر دست اندر كاران و علاقمندان سينما در انتظار اكران آن هستند .
فيلم ماجراي  ارتباط  ميان جواناني  از طبقه پائين دست را به تصوير مي كشد ؛ دختركي فقر كشيده كه راجع به خوشبختي كارش به خيالبافي رسيده و اين خيالبافي او را در موقعيتي خطير قرار مي دهد و.... محمد رضا گلزار ، گلشيفته فراهاني ، رضا رويگري ، صبا كمالي ، افسانه چهره آزاد ، كاوه كاويان ، يوسف تيموري و علي علايي بازيگران اين فيلم هستند.
كارگردان اين فيلم گفته بود: سعي كردم فيلم "بوتيك" فيلمي دلخواه تماشاگر باشد و تصور مي كنم اين فيلم علاوه بر تامين خواسته مخاطب خاص براي مخاطب عام نيز بسيار جذاب باشد .

کد مطلب 40896

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