نباید با برخی اقدامات زمینه بدبینی مردم به نظام را فراهم بکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مظفری ظهر یکشنبه در جلسه ستاد پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی با بیان اینکه یکی از راههای برطرف شدن بسیاری از مشکلات این است که به قانون مراجعه کرده و وظایف خودمان را طبق موازین قانونی انجام دهیم، افزود: متاسفانه اداراتی که باید با جدیت وارد کار شوند، به نحو مطلوب عمل نکرده و روز به روز بر مشکلات افزوده میشود که نتیجه همه اینها نیز بدبینی نسبت به نظام است.
وی با بیان اینکه ما شهید دادهایم که عدالت در جامعه اجرا شود اما مسائل و مشکلات موجود در جامعه، عین بیعدالتی است، تصریح کرد: بهعنوان مثال با روندی امروز در حوزه بسیاری از مسائل بهویژه مقوله آب در پیش گرفتهایم جواب آیندگان را چه خواهیم داد، چرا باید در شرایط فعلی که با بحران آن مواجه هستیم، شاهد فعالیت هشتهزار چاه غیرمجاز باشیم.
مظفری با یادآوری اینکه سالانه بیش از ۷۷ سانتیمتر در استان زنجان با افت آب مواجه هستیم که این یک فاجعه بزرگ است، ادامه داد: از همین امروز شرکت آب منطقهای زنجان باید اسناد و مدارک مورد نیاز در زمینه چاههای غیر مجاز را جمعآوری و دادخواستی نسبت به افرادی که آبهای زیرزمینی را از بین بردهاند، ارائه کند. ما معتقدیم در این زمینه همه باید با حداقل نیرو هم به وظایف خود عمل کنند.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان با تاکید بر اینکه با شعار و حرف مشکلات استان رفع نمیشود و باید اقدامات اساسی صورت گیرد، اظهار کرد: چرا مسئولان فقط در کوتاهمدت به دنبال ارائه عملکرد هستند، آیا نباید فکری اساسی برای گذر از بحران کرد. چه لزومی دارد که یک سری محصولات تولید شود. در استان باید چارهای برای این مشکل بیاندیشیم.
مظفری همچنین با اشاره به اینکه مسئولان باید قبل از هر اقدامی نسبت به عملی بودن برنامه خود در شهرستان مورد نظر برنامهریزی اصولی و مطالعات اولیه و دقیق داشته باشند تا منابع با عقیم ماندن طرح در نیمههای راه به هدر نرود، خاطرنشان کرد: امروز باید عملکرد دولت بهگونهای باشد تا مردم اعتمادشان به نظام روز به روز افزایش یابد
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