به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری تاجیکستان با انتشار بیانه ای اعلام کرد که «امامعلی رحمان» با «قربانقلی بردی محمداف» همتای ترکمنستانی خود در عشق‌آباد دیدار و گفتگو کرده است.

رؤسای جمهوری دو کشور در این دیدار به توسعه همکاری های دوشنبه و عشق آباد اشاره و بر تقویت این روابط با استفاده از فرصتها و امکانات موجود برای حل مشکلات منطقه ای و جهانی تاکید کردند.

در این دیدار سران دو کشور به صورت ویژه همکاری های اقتصادی فیمابین را مورد ارزیابی قرار داده و بر افزایش آن تاکید کردند.