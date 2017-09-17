کشف قاچاق کالا در سرخه ۲۲ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی زاده در نشست ظهر یکشنبه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سرخه که در محل اداره کل حمل و نقل پایانه های استان سمنان برگزار شد، ضمن اشاره به اینکه در شش ماهه نخست سال جاری با کاهش ۲۲ درصدی کشفیات قاچاق کالا در شهرستان روبرو هستیم، تاکید کرد: میزان قاچاق کالا در سرخه با فعالیت دستگاه های اجرایی، نظارتی و انتظامی و همچنین با استقرار سه ایست بازرسی در راه های مواصلاتی کاهش یافته است.

وی افزود: در شش ماهه اول سال۹۶، ۴۷ فقره پرونده قاچاق به ارزش ۹۰۰ میلیون ریال ایجاد شده که این میزان در مدت مشابه سال قبل که رقم یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریالی را شاهد بودیم، از کاهش ۲۲ درصدی خبر می دهد.

فرماندار سرخه با بیان اینکه کالاهای گمرکی از قبیل تلفن همراه و خوراکی بخش عمده کشفیات شش ماهه اول سال جاری را به خود اختصاص داده اند، گفت: در نیمه نخست سال ۹۵ بالغ بر ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان کشف شده که این میزان در سالجاری با کاهشی ۵۰درصدی به ۳۰هزار لیتر رسیده است.

مویدی زاده در دیگر بخش سخنان خود، ضمن اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص توجه جدی به معضل قاچاق و برخورد با آن، تاکید کرد: یکی از مولفه های پیشرفت و توسعه کشور به همراه ایجاد شغل و رونق تولید ملی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود که باید به صورت ویژه و جدی به آن پرداخت.