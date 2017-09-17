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۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۲۸

طوفان خوزه پالایشگاههای آمریکا را تهدید می‌کند

طوفان خوزه پالایشگاههای آمریکا را تهدید می‌کند

طبق اعلام مرکز ملی طوفان امریکا طوفان خوزه در چند روز آینده ممکن است شهر نیویورک و مناطق ساحل شرقی آمریکا را تهدید کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، طبق اعلام مرکز ملی طوفان امریکا طوفان خوزه در چند روز آینده ممکن است شهر نیویورک و مناطق ساحل شرقی آمریکا را تهدید کند درحالی‌که با ادامه فصل شلوغ آب‌وهوای گرمسیری طوفان نورما به سمت«باجا کالیفرنیا»ی مکزیک حرکت می‌کند و سیستم طوفان جدیدی هم در دریای کارائیب درحال قدرت گرفتن است.

طبق اعلام مرکز ملی طوفان، مسیر خوزه به شکلی است که می‌تواند صبح چهارشنبه آن را به نزدیکی نیوجرسی و نیویورک برساند، هرچند ممکن است تا آن موقع به یک طوفان گرمسیری معمولی تقلیل پیدا کند.

داده‌های بلومبرگ نشان می‌دهد طوفان خوزه ممکن است باعث آسیب زدن به ۵ پالایشگاه در ساحل شرقی شود که ظرفیت پردازش روزانه ۱.۱ میلیون بشکه نفت را دارند.

شانوندو باسو، تحلیل‌گر تامین مالی انرژی بلومبرگ در نیویورک می‌گوید: درصورتی که این طوفان به حرکت خود به سمت نیویورک ادامه دهد می‌تواند باعث برهم خوردن تردد کشتی‌های حمل نفت خام، محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی در پهنه اطلس شود، به ویژه کشتی‌هایی که محموله‌های خود را به بندر نیویورک تحویل می‌دهند.

کد مطلب 4089634
فرشته رفیعی

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