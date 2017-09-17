به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، طبق اعلام مرکز ملی طوفان امریکا طوفان خوزه در چند روز آینده ممکن است شهر نیویورک و مناطق ساحل شرقی آمریکا را تهدید کند درحالیکه با ادامه فصل شلوغ آبوهوای گرمسیری طوفان نورما به سمت«باجا کالیفرنیا»ی مکزیک حرکت میکند و سیستم طوفان جدیدی هم در دریای کارائیب درحال قدرت گرفتن است.
طبق اعلام مرکز ملی طوفان، مسیر خوزه به شکلی است که میتواند صبح چهارشنبه آن را به نزدیکی نیوجرسی و نیویورک برساند، هرچند ممکن است تا آن موقع به یک طوفان گرمسیری معمولی تقلیل پیدا کند.
دادههای بلومبرگ نشان میدهد طوفان خوزه ممکن است باعث آسیب زدن به ۵ پالایشگاه در ساحل شرقی شود که ظرفیت پردازش روزانه ۱.۱ میلیون بشکه نفت را دارند.
شانوندو باسو، تحلیلگر تامین مالی انرژی بلومبرگ در نیویورک میگوید: درصورتی که این طوفان به حرکت خود به سمت نیویورک ادامه دهد میتواند باعث برهم خوردن تردد کشتیهای حمل نفت خام، محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی در پهنه اطلس شود، به ویژه کشتیهایی که محمولههای خود را به بندر نیویورک تحویل میدهند.
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