به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شمیم افضل خان، رییس بنیاد اسلامی بنگلادش در رأس هیأت دینی از این کشور، با حضور در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با سید محمدحسین هاشمی، معاون فرهنگی این سازمان، دیدار و گفتوگو کرد.
هاشمی در سخنانی، با اشاره به کشتار مسلمانان در میانمار گفت: اتفاق تأسفبار و ناراحتکننده در میانمار از سلسله اتفاقاتی است که ما در قرن اخیر علیه مسلمانان شاهد هستیم.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ضمن تشکر از حمایت بنگلادش از پناهجویان مسلمان روهینگیا در میانمار گفت: جمهوری اسلامی ایران با استفاده از همه ظرفیتها و امکانات خود در راستای مقابله با خشونتهای اعمال شده علیه مسلمانان در میانمار استفاده میکند.
وی با تأکید بر ریشهکنی جریانهای تکفیری گفت: امروز، جهان اسلام گرفتار جریانهای تکفیری است که نه فقط به کشورهای اسلامی آسیب رسانده است و جمع قابل توجهی از مسلمانان کشته شدهاند، بلکه چهره واقعی اسلام محمدی (ص) را خدشهدار کردند.
هاشمی با اذعان اینکه تکفیر، خطری مهم برای جهان اسلام است، اظهار کرد: همانگونه که نظام جمهوری اسلامی ایران برای نجات همه بشریت از خطر جریانهای تکفیری تلاش میکند، دیگر کشورها از جمله بنگلادش نیز، باید برای مقابله با تفکر تکفیری با یکدیگر متحد شوند.
وی افزود: حضرت امام خمینی (ره) و آیتالله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران و همچنین، علمای کشورمان همواره به دنبال اسلام معتدل هستند.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دین مبین اسلام را آیین رحمت و محبت دانست و گفت: ما اسلام راستین را اسلام پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) میدانیم.
سلفیهای تکفیری مهمترین معضل جهان اسلام هستند
هاشمی با بیان اینکه سیاستهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مصداق عینی آیه شریفه «اَشِدّآءُ عَلَی الکُفّار» و «رُحَمآءُ بَینَهُم» است، گفت: امروز مهمترین معضل جهان اسلام، سلفیهای تکفیری هستند که با اعمال وحشیانه خود، ضربه سنگینی بر پایههای اسلام وارد میکنند.
وی عامل اساسی برای نابودی تفکر تکفیری، اتحاد مسلمانان دانست و گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران با تمام توان در حال تلاش برای خدمت به مردم مظلوم فلسطین و لبنان است و همواره، سعی دارد با همه کشورهای اسلامی دوست و برادر باشد.
هاشمی آمادگی ایران را برای همکاری با بنیاد اسلامی بنگلادش در زمینههای مسابقات قرآن کریم، ترجمه کتاب اسلامی به زبان بنگالی، زبان و ادبیات فارسی، برگزاری سمینار و همایشهای تخصصی برای معرفی دین مبین اسلام و گفتوگوی بین علمای دو کشور ایران و بنگلادش، اعلام کرد.
تأثیر بی نظیر نگرش امام خمینی (ره) در بین مسلمانان بنگلادش
محمد شمیم افضل خان، رییس بنیاد اسلامی بنگلادش ضمن اظهار تأسف و همدردی با مسلمانان میانمار گفت: کشتار مسلمانان مظلوم و بیگناه میانمار به جرم اینکه آنها مسلمان هستند، باعث تأسف فراوان است.
وی به ضرورت ریشهیابی افکار تکفیری از منظر علمای اسلام تأکید کرد و گفت: رسول اکرم (ص) فرمان خداوند را اطاعت کرد و از همه مردم درخواست کرد که به خداوند ایمان آورند. اکنون وظیفه علمای اسلام است که برای تبلیغ حق مقابل باطل و ارائه چهره حقیقی دین اسلام کوشش کنند.
رییس بنیاد اسلامی بنگلادش به لزوم وحدت در میان مسلمین بیش از هر زمان دیگر تأکید کرد و گفت: ما مسلمانان نباید اجازه بدهیم که گروههای افراطی به معرفی دین محمدی (ص) بپردازند. بیش از همیشه، دشمنان اسلام در صدد ایجاد تفرقه بین صفوف مسلمین بودهاند و با مستمسک قرار دادن بعضی اختلافات عقیدتی میان شیعه و سنی، سعی در ایجاد تنش در بین آنها را داشتهاند.
محمد شمیم افضل خان در ادامه، جمهوری اسلامی ایران را دوست و برادر بنگلادش خواند و گفت: اندیشههای امام خمینی (ره) و آرمانهای انقلاب اسلامی در بین مسلمانان بنگلادش، تأثیر بسزایی گذاشته است.
وی با اذعان اینکه داعش حکومت اسلامی نیست، افزود: ما باید در راستای دین مبین اسلام که همان اسلام محمدی (ص) است، گام برداشته و اذهان مسلمانان جهان به ویژه پناهجویان مسلمان روهینگیا در میانمار را با اهداف شوم گروههای تکفیری آشنا کنیم.
رییس بنیاد اسلامی بنگلادش اظهار کرد: در ابتدا، لازم است بررسی و تحقیق کاملی در مورد جریانهای تکفیری صورت بگیرد و اندیشه آنها را مورد توجه قرار دهیم.
وی در پایان سخنان خود، از سید محمدحسین هاشمی برای سفر به بنگلادش و شرکت در سمینارهای علمی با موضوعات مرتبط با وحدت اسلام و مقابله با جریانهای تکفیری، کرد.
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