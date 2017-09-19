اضطراب و افسردگی عامل کیفیت پایین زندگی زنان نابارور

به گزارش خبرنگار مهر، ناباروری علاوه بر آنکه یک نقص در سلامت فرد است، بار اجتماعی سنگینی نیز برای زوج نابارور، به خصوص زنان نابارور دارد. این فشار روانی در کنار عوامل درونی باعث کاهش کیفیت زندگی (QoL) در زنان نابارور می‌شود.

کیفیت زندگی، اصطلاحی است که برای ارزیابی عمومی افراد و جوامع استفاده شده و با شاخص‌های ذهنی و عینی محاسبه می‌شود. چنین شاخص‌هایی، نشان دهنده شرایط کلی زندگی افراد و نحوه نگرش آن‌ها به این شرایط است و با جمع‌آوری و تحلیل آماری این شاخص‌ها، می‌توان به ارزش‌های طبقات مختلف اجتماعی پی برد.

به منظور بررسی سطح کیفیت زندگی زنان نابارور و عوامل ایجاد اختلال در محققان پژوهشگاه رویان به بررسی ۱۵۵ زن با مشکلات ناباروری که تحت درمان IVF (لقاح در شرایط آزمایشگاهی) قرار گرفته بودند، پرداختند.

نتایج این پژوهش که در مجله بین المللی Psychology, Health & Medicine به چاپ رسیده است، نشان داد اضطراب و افسردگی مهم‌ترین عوامل کاهنده کیفیت زندگی در زنان نابارور هستند.

همچنین علت ناباروری و شکست در درمان یا درمان‌های قبلی نیز نقش موثری در کاهش کیفیت زندگی این زنان داشتند.

این یافته نشان داد، زنان با اضطراب و افسردگی شدید، شکست در درمان قبلی و ناباروری با علت ناشناخته، کیفیت زندگی پائین‌تری نسبت به سایر زنان نابارور دارند؛ به همین دلیل مشاوره روانشناسی و حمایت روانی از این زنان برای بهبود کیفیت زندگی آنان ضروری است.

این پروژه توسط دکتر رضا سامانی، دکتر سامان معروفی‌زاده و آزاده قاهری در پژوهشگاه رویان انجام گرفته است.