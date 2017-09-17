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۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۴۰

با حضور وزیر کشور

مراسم تودیع و معارفه استاندار لرستان فردا برگزار می‌شود

مراسم تودیع و معارفه استاندار لرستان فردا برگزار می‌شود

خرم‌آباد- مراسم تودیع و معارفه استاندار لرستان فردا با حضور وزیر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه استاندار لرستان فردا با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار می شود.

در این مراسم که ساعت ۱۷ عصر روز دوشنبه در شورای اداری لرستان برگزار می شود؛ «هوشنگ بازوند» تودیع و «موسی خادمی» به عنوان استاندار لرستان منصوب می شود.

بر اساس این گزارش، هوشنگ بازوند از مهرماه سال ۱۳۹۲ در مسئولیت استانداری لرستان مشغول به کار بود. موسی خادمی نیز پیش از این استاندار کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

خادمی علاوه بر استانداری کهگیلویه و بویراحمد، معاون برنامه‌ریزی استانداری کهگیلویه و بویراحمد و معاون برنامه‌ریزی استانداری بوشهر بوده و سوابق عضویت در هیئت مدیره و معاونت اقتصادی مؤسسه شرکت سرمایه‌گذاری نفت، مدیریت شیلات استان کهگیلویه و بویر احمد و عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور تهران را در کارنامه خود دارد.

استان لرستان بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران شاهد ۱۶ استاندار بر مسند استانداری این استان بوده به طوری که موسی خادمی شانزدهمین استاندار لرستان محسوب می شود.

کد مطلب 4089654

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