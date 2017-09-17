به گزارش خبرنگار مهر، میخائیل مامیاشویلی رئیس فدراسیون کشتی روسیه و بوایسار سایتی اف قهرمان جهان و المپیک با حضور در شهر مینسک کشور بلاروس از نزدیک شاهد رقابت‌های جام «مدوید» بودند.

بر این اساس مامیاشویلی در جریان این رقابتها ضمن استقبال از رقابت های کشتی پهلوانی اعلام کرد به دنبال فردی واجد شرایط هستیم تا بتوانیم رشته کشتی پهلوانی را در کشور روسیه توسعه دهیم.

رشته کشتی پهلوانی از سال گذشته به عنوان یکی از رشته های رسمی اتحادیه جهانی و زیر نظر این اتحادیه فعالیت خود را آغاز کرد و تمامی کشورهای عضو می توانند در رقابت های کشتی پهلوانی شرکت کنند.

مسابقات کشتی پهلوانی قهرمانی جهان در سال گذشته با حضور ۴۰ کشور دنیا در بلاروس و رقابت های قهرمانی اروپا نیز امسال با استقبال خوب کشورها در صربستان برگزار شد.