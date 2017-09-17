به گزارش خبرگزاری مهر، «حضرت آیت الله سید علی خامنه ای» رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی، در خصوص برجام تصریح کردند: هر حرکت غلط در برجام با عکس‌العمل جمهوری‌ اسلامی ایران مواجه خواهد شد.

سخنان رهبر انقلاب بازتابهای گسترده ای در رسانه های بین المللی داشته است.

خبرگزاری رویترز در این خصوص نوشت: ایران به شدت به هر حرکت «غلطی» توسط آمریکا در توافق هسته ای واکنش نشان خواهد داد. «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا چند روز پیش اعلام کرده بود که ایران روح برجام را نقض کرده است.

این رسانه افزود که آیت الله خامنه ای گفته است: ملت ایران محکم ایستاده و هرگونه حرکت توسط رژیم سلطه جوی آمریکا با واکنش جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.

پایگاه العهد لبنان در تیتری با عنوان امام خامنه ای: دماغ سرمداران نظام سلطه بار دیگر به خاک مالیده خواهد شد آورده است: آیت الله خامنه ای تاکید کرد که یکی از دلایل آشوب در منطقه دخالت آمریکا و صهیونیستها به خاطر نفوذ و تامین منافع نامشروع و تضعیف ملتهاست. ایشان تاکید کردند: با نزدیک شدن شکست داعش با عزم مقاومت و جوانان مومن، آمریکایی ها و صهیونیستها راه خبیثانه دیگری را جستجو می کنند. ایشان به این نکته اشاره کردند که دماغ سرمداران نظام سلطه بار دیگر به دست جوانان ایرانی و جوانان مومن به خاک مالیده خواهد شد.

این رسانه لبنانی در ادامه به سخنان مقام معظم رهبری درباره برجام پرداخته است.

خبرگزاری ریانووستی نیز در این خصوص نوشت: تهران به هرگونه اقدام غلط در رابطه با توافق هسته ای واکنش نشان خواهد داد. ملت ایران محکم روی پای خود ایستاده و تمام اشتباهات مرتبط با برجام باعث واکنش متقابل جمهوری اسلامی خواهد شد.

شبکه المنار لبنان نیز در این باره نوشت: امام خامنه ای اعلام کرد که آمریکا شرارت و خباثت خود را درباره برجام نشان می دهد و این نشان می دهد که شیطان بزرگ است.

اسپوتنیک عربی نیز با این جمله که هر گونه اقدام اشتباه در زمینه برجام با واکنش قوی از سوی ایران روبرو می شود به پوشش سخنان مقام معظم رهبری پرداخته است.