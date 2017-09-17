کشاورزی سنتی آذربایجان غربی باید به مدرن تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی بهادری ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان با بیان اینکه موضوع دریاچه ارومیه یک موضوع استانی و حتی کشوری نیست بلکه به یک موضوع جهانی تبدیل شده است افزود: در حال حاضر ۲۳ شهرستان در حوزه آبریز دریاچه ارومیه قرار دارند.

وی اظهارداشت: ۲۵ نماینده مجلس در این منطقه فعالیت دارند و اگر یک نگاه و انسجام صحیح در ۲۵ نماینده این حوضه آبریز دریاچه ارومیه باشد می‌توان کارهای اثر بخشی انجام داد.

بهادری در ادامه با اشاره به اینکه یک دوم از ۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده کشور، به تهران داده می شود افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمسیون‌های مجلس بحث شده و سال قبل نیز ایده‌ها و طرح‌های خوبی مطرح شد که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از شهرستان‌ها جمع آوری شود.

وی گفت: نیمی از این مقدار به شهرستان تهران اختصاص پیدا می‌کند اما عملاً از این ۴۰ هزار میلیارد تومان مثلاً فقط ۱۰۰ میلیارد تومان به شهرداری ارومیه تعلق می‌گیرد که در این رابطه طرحی ارائه شده بود که این بحث ملی شود که می‌تواند به کشور کمک کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تکمیل منطقه ویژه اقتصادی ارومیه می تواند نقش به سزایی در اشتغالزایی داشته باشد اظهارداشت: ایجاد اشتغال از مزیت های اصلی ایجاد این منطقه است.

وی همچنین خواستار تخصیص اعتبار قطار سریع السیر ارومیه_ تبریز شد و افزود: ردیف بودجه‌ای قطار سریع‌السیر ارومیه به تبریز نیز به عنوان وعده رئیس جمهور به مردم ارومیه داده که هنوز ردیف این طرح ایجاد نشده است و الان وقت آن رسیده است که ردیف آن ایجاد شود.