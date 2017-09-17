ایران قهرمان جام جهانی شمشیربازی جوانان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فینال شمشیربازی جام جهانی کلاس A جوانان عصر امروز یکشنبه میان دو تیم ایران و بلاروس برگزار شد و طی آن تیم کشورمان با ترکیب امیراحمد امینی، نیما زاهدی، محمدحسین عابدینی و احمدرضا شهمیری موفق به کسب برتری ۴۵ بر ۴۳ شد.

تیم شمشیربازی ایران که پیش از این دیدار تیم های آلمان و عراق را از پیش رو برداشته بود با کسب این برتری به عنوان قهرمانی بخش تیمی مسابقات جام جهانی جوانان دست یافت و بلاروس نیز دوم شد.

در دیدار رده بندی این بخش از رقابت ها نیز ایتالیا با برتری ۴۵ بر ۳۰ مقابل عراق به عنوان سوم دست یافت.

مسابقات شمشیرازی جام جهانی کلاس A جوانان با حضور ۶۳ ورزشکار از ۱۵ کشور برگزار شد.

در دیدارهای انفرادی این رقابت ها امیراحمد امینی صاحب مدال برنز شد.