به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان، سعید مازندرانی اظهار کرد: اولین جشنواره رسانه و رفاه اجتماعی باهدف ایجاد ارتباط سازنده میان خبرنگاران و سیاست‌گذاران حوزه رفاه اجتماعی و با رویکرد نقد عوامل موثردر ایجاد فقر برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: در این جشنواره می‌خواهیم ضمن برقراری تعامل مؤثرتر میان خبرنگاران و دستگاه سیاست‌گذاری، آثار خبرنگاران را در محورهای جشنواره گردآوری و مستندنماییم.

وی در خصوص جزئیات جشنواره گفت: این جشنواره در پنج رشته گفت‌وگو و مصاحبه، گزارش خبری، یادداشت، مقاله و طنز و در 8 محور نقد سیاست‌های غلط اجرایی در حوزه فقرزدایی، تأثیر بیکاری در افزایش فقر و بزهکاری، نقش فقر در افزایش اعتیاد و تأثیر آن بر خانواده، افزایش آمار طلاق، افزایش حاشیه‌نشینی، تغییرات اقلیمی و مهاجرت از روستاها به شهرها، زندگی زنان بی‌سرپرست و بد سرپرست، نقش فقر در افزایش کودکان کار و معلولیت برگزار می‌شود.

مازندرانی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان به شرکت در جشنواره می‌توانند آثار منتشرشده خود در مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اینترنتی را حداکثر تا تاریخ 10 مهرماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی یادآور شد مقررات و فرم شرکت در جشنواره و شیوه ارسال آثار در پایگاه اینترنتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به آدرس www.mcls.gov.ir و پایگاه اطلاع‌رسانی www.tamin24.ir در دسترس است.