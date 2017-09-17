ثبت نام ٢٠ گروه تعزیه استان در سومین سوگواره تعزیه خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، سید علی زمزم با اعلام این خبر بیان داشت: سومین سوگواره تعزیه استان به منظور استمرار باورهای آیینی و آداب و رسوم مذهبی و اعتلای هر چه بیشتر آیین تعزیه، همزمان با دهه اول محرم الحرام امسال مصادف با مهر ماه برگزار می شود.

وی بیان کرد: سومین سوگواره تعزیه خراسان جنوبی از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان درمیان، بخشداری قهستان، ستاد نماز جمعه قهستان، هیئت ابوالفضلی درخش و حوزه مقاومت بسیج شهید رجایی قهستان برگزار می شود.

وی با اشاره به شرایط و مقررات عمومی این سوگواره افزود: این سوگواره بخش رقابتی ندارد و تعزیه های منتخب باید شرایط اجرای صحنه ای را داشته باشند.

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بدیع بودن و خلاقیت با حفظ اصالت در اجرای تعزیه برای هیئت انتخاب را از دیگر شرایط و مقررات این سوگواره ذکر کرد و گفت: تا آخرین مهلت دریافت متون ١٠ شهریور ٢٠ گروه تعزیه استان در این سوگواره ثبت نام کردند.

وی با بیان اینکه اجرای گروه های برگزیده بر اساس برنامه ریزی های دبیرخانه خواهد بود و شرکت کنندگان با ارسال و تکمیل فرم تقاضای حضور متعهد به پذیرش مقررات سوگواره هستند، تصریح کرد: هرگونه تصمیم گیری در خصوص زمان اجرای تعزیه ها بر عهده ستاد برگزاری سوگواره است.

وی عنوان کرد: سوگواره از ٣ تا ٥ مهرماه (مصادف با ٤ الی ٦ محرم الحرام) به میزبانی شهرستان درمیان (شهر قهستان) برگزار خواهد شد.