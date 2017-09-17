انفجار یک گلوله باقی مانده از دفاع مقدس موجب حریق شد

سعدی مصطفی زاده، بخشدار نوسود در گفتگو با خبرنگار مهر، از انفجار یک گلوله باقی مانده از دفاع مقدس در این بخش خبر داد و افزود: این انفجار موجب حریق شد.

وی با اشاره به انفجار مین صبح امروز در نزدیکی روستای دزآور افزود: انفجار امروز نیز ناشی از یک گلوله فسفری بوده است که در پی عملیات یافتن مین در منطقه، در مجاورت هوا قرار گرفته و خود به خود دچار اتش سوزی شد که قسمتی از مراتع روستای دزآور نیز دچار آتش سوزی شد.

بخشدار نوسود گفت: مهار آتش نیز با توجه به وجود مین در منطقه باید با احتیاط کامل انجام بگیرد و نیروهای مردمی هم نباید بدون اطلاع از نقاط دارای مین، جهت اطفاء حریق به این منطقه وارد شوند.