بدهی ۱۰ میلیاردی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به شرکتهای دارویی

به گزارش خبرنگار مهر، علی راوری ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با اشاره به اینکه درخواستهای زیادی از همکاران به این معاونت ارسال می شود، اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی تمام همکاری های لازم را در خصوص بازنشستگان انجام خواهد داد و من به عنوان معاون پشتیبانی دانشگاه در معرض درخواست های متعددی هستم که از جمله این درخواست ها از سمت کسانی است که به افتخار بازنشستگی رسیده اند و تا حد زیادی اشراف دارم.

وی با بیان اینکه از جمله درخواستهای بازنشستگان مطالبات به حق آنان در حوزه مالی است، تصریح کرد: ما خیلی از این پیگیری های که همکاران بازنشسته انجام می دهند استقبال می کنیم و اخیرا هم مکاتبه ای داشتند با بعضی از نماینده های مجلس که به وزارت بهداشت رسیده و از ما خواسته بودند که مطالبات رو به شیوه ای مناسب تر پرداخت کنیم.

معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تصریح کرد: ما از منابع زیادی استفاده کردیم تا بتوانیم مطالبات بازنشستگان را پرداخت کنیم ولی در سال ۱۳۹۵ هیچ گونه اعتباری برای پرداخت مطالبات بازنشستگان به ما داده نشده است و مطالبات خیلی چشمگیری از سازمان های بیمه داریم که پرداخت آنچنانی نداشته اند.

راوری از بدهی ۱۰ میلیارد تومانی این دانشگاه به شرکتهای دارویی خبر داد و افزود: نسبت به بازخرید مرخصی همکاران بازنشسته نیز تا پایان آذر ۹۵ پرداختی صورت گرفته و مهرماه کل بازخرید مرخصی سال ۹۵ به جز اعضای هیئت علمی تسویه می شود.

وی با بیان اینکه در مورد پاداش بازنشستگی هیچ اعتباری در سال ۹۵ نداشتیم، یادآور شد: در مورد برنامه های بازنشستگان بر عهده کانون قرارگرفته و امسال گروهی از بازنشستگان به سفر معنوی مشهد مقدس مشرف می شوند.