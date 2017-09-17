محورهای دیدار «مایکل فالون» با نخست وزیر و وزیر دفاع قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «مایکل فالون» وزیر دفاع انگلیس امروز با «عبدالله بن ناصر آل ثانی» نخست وزیر و «خالد بن محمد العطیه» وزیر دفاع قطر در دوحه دیدار و گفتگو کرد.

در جریان این نشست ها، طرفین در مورد مسائل منطقه از جمله بحران کنونی میان چند کشور عربی در خلیج فارس و نیز برخی موضوعات جهانی تبادل نظر کردند.

روابط دو کشور و راه های گسترش آن به ویژه در زمینه امنیتی نیز از موضوعات دیگری بود که در جریان دیدار های مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

«مایکل فالون» وزیر دفاع انگلیس در دیدار با «خالد بن محمد العطیه» همتای قطری خود مدعی شد: امنیت تمام کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای تأمین امنیت انگلیس حیاتی به نظر می رسد!

به گزارش خبرگزاری رسمی قطر«قنا»، وی با تأکید بر اینکه قطر متحد راهبردی لندن بوده و خواهد بود، از همکاری این کشور در زمینه مبارزه با تروریسم قدردانی کرد.

وب سایت دولت انگلیس نیز در این باره اعلام کرد که وزیر دفاع انگلیس بر لزوم ادامه رایزنی ها میان قطر و چهار کشور عربی به منظور حل و فصل دیپلماتیک تنش های موجود میان این کشور ها خبر داد.

لازم به ذکر است، تنش بین قطر با چهار کشور عربی به دنبال آن شدت گرفت که در ۵ ژوئن سال جاری میلادی عربستان، بحرین، امارات و مصر روابط دیپلماتیک خود با دوحه را قطع و مسیرهای هوائی و دریائی و نیز مسیرهای تبادلات زمینی کشورهای متبوعشان را به روی قطر بستند.

به دنبال این رویدادها، کشورهایی مانند لیبی، یمن و مالدیو، سنگال نیز روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند.

کشورهای مذکور دوحه را به حمایت از تروریسم در منطقه متهم کرده اند؛ حال آنکه قطر تمام موارد طرح شده علیه خود را رد کرده است.