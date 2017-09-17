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۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۰۴

حشد شعبی اعلام کرد؛

هلاکت دهها داعشی در غرب موصل

هلاکت دهها داعشی در غرب موصل

یکی از فرماندهان نیروهای حشد شعبی از هلاکت ده ها داعشی در عملیات اطلاعاتی این نیروها در غرب موصل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النبأ، احمد نصر الله یکی از فرماندهان حشد شعبی اعلام کرد که در این عملیات بعد از دستیابی به اطلاعات دقیق طی سه روز اجرا شد و نیروهای ما موفق شدند که تعداد زیادی از تروریستها را محاصره کنند.

وی در ادامه افزود: این عملیات غافلگیرانه در مناطق غربی موصل صورت گرفت و در جریان آن ۳۲ داعشی از جمله عناصر عرب و خارجی به هلاکت رسیدند.

احمد نصر الله تاکید کرد: در میان تروریستهای به هلاکت رسیده به اصطلاح قاضی ولایت الجزیره ونینوا و منطقه شمالی و تلعفر و الدشیشه به همراه معاون وزیر اقتصاد داعش نیز به چشم می خورند.

شبکه المیادین نیز به نقل از یکی از فرماندهان حشد شعبی گزارش داد که در ۲۴ ساعت گذشته ۶۰ کیلومتر از اراضی مرزهای مشترک  عراق و سوریه آزاد شده است.

کد مطلب 4089813
فاطمه صالحی

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