استانداران نگاه توسعه ای به استانها داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور عصر امروز در بدو ورود به فرودگاه شهر بیرجند با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما برای انتخاب استانداران چیست؟ اظهار داشت: بر اساس ارزیابی هایی که داریم و تقاضایی که از سوی برخی از استانداران وجود دارد دست به جابجایی هایی زده ایم.

وی با بیان اینکه برخی نیز 4 سال تجربه مدیریت در مقام استانداری دارند، افزود: این جابجایی ها برایشان باعث کسب تجارب جدید خواهد بود.

وی معیارهای انتخاب استانداران را همان معیارهای دولت یازدهم ذکر کرد و افزود: استانداران باید برنامه های دولت را قبول داشته باشند و پیگیری کنند.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه استانداران باید اهل تعامل و همکاری باشند، گفت: باید پتانسیل ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها را داشته و برای توسعه استان ها گام برداشته شود.

رحمانی فضلی وجود نگاه توسعه ای در میان استانداران بسیار مهم و ضروری دانست و اظهارامیدواری کرد: با جابجایی ها و کسب تجربیات جدید خدمات بهتری به مردم ارائه شود.