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۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۰۱

رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور:

طرح ویژه زراعت چوب در جنگل های مخروبه مازندران اجرا می شود

طرح ویژه زراعت چوب در جنگل های مخروبه مازندران اجرا می شود

ساری - معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: طرح ویژه زراعت چوب در جنگل های مخروبه و زمین های مستعد کشت در استان مازندران اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خداکرم جلالی عصر یکشنبه در دیدار با استان مازندران از پیشنهاد استاندار مازندران استقبال کرد و مقرر شد اداره کل منابع طبیعی استان با مشارکت دستگاه‌های مرتبط طرح ویژه ای برای توسعه زارعت چوب در مدت دو هفته تهیه و به سازمان جنگل‌ها ارائه کند.

جلالی تاکید کرد: برای تأمین نهال مورد نیاز مشکلی نیست و جنگل‌های مخروبه و زمینهای مستعد کشت شناسایی تا هر چه سریع‌تر در این زمینه تصمیم گیری شود.

وی زارعت چوب را از اولویت‌های سازمان دانست و ابراز امیدواری کرد با پیگیری استاندار مازندران و تلاش جهادی مدیران این بخش در استان شاهد یک تحرک و اقدام مناسب در حوزه زارعت چوب استان باشیم.

استاندار مازندران با اشاره به قانون تنفس جنگل وسعت و تنوع فعالیت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور را بسیار گسترده خواند و گفت: حفظ و حراست از جنگل از سیاست‌های مهم ما در استان است و انتظار داریم در زمینه زراعت چوب در جنگل‌های مخروبه نیز برنامه ریزی جدی صورت گیرد.

استاندار مازندران از اختصاص تسهیلات مناسب برای زراعت چوب در استان خبر داد و گفت: برای حفظ جنگل و توسعه و تقویت اشتغال می‌توان از نسخه شفابخش زراعت چوب استفاده کرد.

کد مطلب 4089820

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