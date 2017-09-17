طرح ویژه زراعت چوب در جنگل های مخروبه مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خداکرم جلالی عصر یکشنبه در دیدار با استان مازندران از پیشنهاد استاندار مازندران استقبال کرد و مقرر شد اداره کل منابع طبیعی استان با مشارکت دستگاه‌های مرتبط طرح ویژه ای برای توسعه زارعت چوب در مدت دو هفته تهیه و به سازمان جنگل‌ها ارائه کند.

جلالی تاکید کرد: برای تأمین نهال مورد نیاز مشکلی نیست و جنگل‌های مخروبه و زمینهای مستعد کشت شناسایی تا هر چه سریع‌تر در این زمینه تصمیم گیری شود.

وی زارعت چوب را از اولویت‌های سازمان دانست و ابراز امیدواری کرد با پیگیری استاندار مازندران و تلاش جهادی مدیران این بخش در استان شاهد یک تحرک و اقدام مناسب در حوزه زارعت چوب استان باشیم.

استاندار مازندران با اشاره به قانون تنفس جنگل وسعت و تنوع فعالیت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور را بسیار گسترده خواند و گفت: حفظ و حراست از جنگل از سیاست‌های مهم ما در استان است و انتظار داریم در زمینه زراعت چوب در جنگل‌های مخروبه نیز برنامه ریزی جدی صورت گیرد.

استاندار مازندران از اختصاص تسهیلات مناسب برای زراعت چوب در استان خبر داد و گفت: برای حفظ جنگل و توسعه و تقویت اشتغال می‌توان از نسخه شفابخش زراعت چوب استفاده کرد.