به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی «سی‌اِن‌اِن» دقایقی پیش با انتشار خبری فوری به اظهارات تهدیدآمیز «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد درباره کره شمالی پرداخت.

به گزارش شبکه تلویزیونی «سی‌اِن‌اِن»، نماینده آمریکا در سازمان ملل در این خصوص اعلام کرد: همه دیدند که تحریم ها علیه کره شمالی موفق بود.

«نیکی هیلی» با اشاره به تهدید ماه گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر «آتش و خشم» این کشور علیه کره شمالی ادامه داد: گفته ترامپ تهدید توخالی نبود.

وی که کشورش در ۶ آگوست سال ۱۹۴۵ با استفاده از تسلیحات ممنوعه اتمی در ژاپن موجب کشته شدن چند ۱۰ هزار نفر شد، در ادامه افزود: «جیمز ماتیس» وزیر دفاع ما انبوهی از گزینه ها را برای نابودی کشوری با ۲۵ میلیون نفر جمعیت در اختیار دارد.

نماینده آمریکا در سازمان ملل خاطر نشان کرد: اگر گزینه های دیپلماتیک ما درباره کره شمالی به پایان برسد، ارتش آمریکا این کار را برعهده خواهد گرفت.