مردمی کردن مقابله با آسیبهای اجتماعی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسام سیروس بعد از ظهر یکشنبه در جلسه با بانوان نخبه در یاسوج افزود: موضوع آسیب های اجتماعی با توجه به شرایط خاص کشور و دغدغه های موجود به عنوان اولویت شده است و کاهش و رفع آسیب های اجتماعی بسیار مهم است.

سیروس با اشاره به هدفگذاری برای فعالیت بانوان در حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی تصریح کرد: جمعیت بانوان فرهیخته خدمات شایانی را به مجموعه هدف ارائه می دهد.

سیروس ابراز داشت: با توجه به اهمیت موضوع و رصد این حوزه توسط مقام معظم رهبری، توسط رهبر معظم انقلاب دستوری داده شد که کلیه دستگاه ها در راستای کاهش آسیبها گام بردارند و همچنین هدفگذاری هایی بر اساس حوزه های مشخص انجام شد.

معاون تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات کشور گفت: در همه حوزه های معضلات زیر خط قرمز بحرانیم و دو ظرفیت مناسب برای برون رفت وکاهش آسیب ها وجود دارد، که یک ظرفیت خانواده و دوم مدرسه است و اعتماد مردم نسبت به این دو کانون و توانمندی متولیان در این حوزه ها است.

سیروس خاطر نشان کرد: ۵ آسیب توسط مقام معظم رهبری به عنوان اولویت نظام معرفی شد و باید برای کاهش این آسیب ها با برنامه ریزی و هدفگذاری تلاش کرد.

وی خاطر نشان کرد: طلاق یکی از این حوزه ها است و از هر پنج ازدواج یکی منجر به طلاق می شود و باید برنامه ریزی با اولویت بندی مناسب برای کاهش طلاق انجام شود.

سیروس گفت: همت مردمی برای جلوگیری از آسیب هایی مانند افزایش طلاق موثر است و این مهم توسط مجموعه مردمی انجام می شود و اگر از ۹۰ هزار هیئت ما، هرکدام جلوی یک طلاق را بگیرد سالانه ۹۰ هزار طلاق کم می شود.

سیروس عنوان کرد: اعتیاد دومین مورد از آسیب ها است و مشکلات فراوانی در این حوزه وجود دارد و در حوزه اعتیاد تنوعی شکل گرفته است و اعتیاد در کلانشهر ها به مد تبدیل شده است و آمار اعتیاد در حوزه زنان نیز روبه افزایش است.

سیروس بیان کرد: آسیب ها به صورت زنجیر وار به هم ربط دارند، و بیکاری نیز سومین آسیب مورد نظر است و در جامعه ما ریشه دارد و دولت اولویت را بر رفع بیکاری گذاشته است و کاهش هجمه بیکاری میان جوانان، در کاهش آسیب ها تاثیر بسیاری دارد.

معاون تشکل های دینی سازمان تبلیغات گفت: حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ آسیب دیگر است و تقریبا همه شهرها در این رابطه درگیرند و توجه نظارتی، امنیتی، تبلیغی و فرهنگی در این حوزه پایین است و این مناطق به دلیل عدم پاسخگویی مناسب به نیازهای مختلف و بخصوص نیاز فرهنگی به خواستگاه انحرافات تبدیل می شوند و حاشیه نشینی از معضلات کشور است.

معاون تشکل های دینی سازمان تبلیغات کشور گفت: مناطق حاشیه نشین خواستگاه اتفاقات خاص است و باید به حاشیه شهرها توجه شود و اقدامات مناسبی انجام شود.

سیروس گفت: نقاط بحران زای استان ها نیز باید در اولویت برنامه ریزی دستگاه ها برای جلوگیری از آسیب ها باشد.

وی خاطرنشان کرد: دلیل اصلی آسیب ها از ضعف ایمان است که دو وجهه دارد که مردم مبتلا و مسئولین کم توجه وجوهات آن است و اگر تقویت بنیه ایمانی انجام شود، از آسیب ها جلوگیری می شود.

سیروس ابراز داشت: هیئت های اندیشه ورز یک ظرفیت مناسب برای برنامه ریزی و کاهش آسیب های اجتماعی است و همچنین مهمترین ابزار برای کاهش آسیب ها، آموزش و افزایش آگاهی است.