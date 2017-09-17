۴۹ هزار بازنشسته کشوری در استان کرمان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم خادمی ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از بازنشستگان علوم پزشکی رفسنجان اظهار داشت: بین خانواده و تکریم بازنشستگان ارتباط نزدیکی وجود دارد نقشی که امروز بازنشستگان در خانواده دارند با نقشی که قبلا داشتند تفاوت دارد.

وی افزود: نقش والدینی که مشغول به کار هستند با دوران بازنشستگی متفاوت است اما نقش بسیار مهمی است چراکه پدر و مادر ستون خانواده هستند.

وی تصریح کرد: تا قبل از سال ۸۵ غباری جامعه بازنشستگی را فراگرفته بود و در هیچ تقویم و بخشنامه ای روز بازنشستگان جایی نداشت، اما سال ۸۵ با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲۵ ذیحجه به عنوان روز خانواده و تکریم بازشستگان نامگذاری شد و خدمات بزرگی به این جامعه انجام شد که نمونه آن موضوع بیمه عمر و حادثه کارکنان شاغل و بازنشستگان دولت بود.

خادمی بیان داشت: زمانی که شرکتهای بیمه حاضر نبودند بازنشستگان بالای 70 سال را بیمه پایه کنند دولت مصوبه را تصویب و صندوق بازنشستگی را ایجاد کرد تا بازنشستگان در هر سنی م را شمول بیمه عمر کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه موضوعات خاص فرهنگی که در کشور داریم موجب شده فرهنگ و افکاری وارد خانواده ها شود، ابراز داشت: این موضوعات فرهنگ اصیل ما را به مبارزه طلبیده است.

مدیر صندوق بازنشستگی کشوری در استان کرمان تصریح کرد: کار فوق العاده ای روی فرهنگ اصیل ما نشده و سالهای سال بزرگان فرهنگ کشور به کاربردهای کلیشه ای و تکراری بسنده کرده و گاهی در غفلت فرورفته اند در حالی که دیگران کارهای زیادی انجام دادند تا فرهنگ اصیل ما را زیر سوال ببرند.

خادمی ادامه داد: در گذشته احترام فوق العاده به پدر و مادر وجود داشت فرزندان رعایت حرمتها را می کردند ولی امروزه این حرمتها شکل دیگری پیدا کرده است همه می دانیم از روزی که جایگاه والدین و خانواده تضعیف شد کشور آسیب هایی بزرگی را تحمل می کند.

وی راه حل کم شدن این آسیب را بازگشتن به فرهنگ اصیل خودمان دانست و عنوان کرد: در این راستا والدین نقش مهمی دارند. حتی یک سخن یا نامه از طرف بازنسشتگان می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی نقش داشته باشد.

مدیر صندوق بازنشستگی کشوری در استان کرمان گفت: مجمع عمومی کانون بازنشستگان کشور از سال گذشته تشکیل شده و کانون عالی بازنشستگان در تهران یک عضو در استان کرمان دارد و در این کانون نمایندگان بازنشستگان نقش آفرینی می کنند.

خادمی بیان کرد: با تلاش نمایندگان این کانون امسال در بودجه سال ۹۶ دولت بر اساس اعتبارات افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان را در لایحه بودجه پیش بینی و به مجلس فرستاد و سه هزار و 200 میلیارد تومان به این اعتبارات افزوده شد اما آیا این مبلغ دغدغه و شکاف و کاهش قدرت خرید این قشر را برطرف کرده است؟

وی اظهار داشت: از روزی که ارتباط نزدیک بین کانون بازنشستگان و مسئولان برقرار شده است نقش آنها بیشتر احساس می شود، همه ما یک هدف داریم و برای رسیدن به این هدف بزرگ و مقدس باید کنار هم، یار و غمخوار هم باشیم.