کشف ادوات غیرمجاز شکار در انزلی/۱۱۰ متخلف به دادگاه معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی محمدپور بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۱۰ نفر در گیلان به جرم آلوده کردن هوا با آتش زدن کاه و کلش برنج به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه ۵۱ نفر از این افراد در شهرستان لنگرود به مراجع قضایی معرفی شدند، افزود: این افراد ۱۱ نفر در رشت، ۱۰ نفر در لاهیجان، ۲۰ نفر در رودسر و ۱۸ نفر در شفتهیتند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان خاطرنشان کرد: آتش زدن کاه و کلش علاوه بر آلودگی هوا موجب کاهش حاصل خیزی و افزایش فرسایش خاک و نابودی برخی گونه های گیاهی می شود که بر اساس قانون، مجازات آتش زدن کاه کلش تا یک سال حبس است.

کشف ۱۴ عدد ادوات شکار و صید غیرمجاز در انزلی

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست انزلی نیز طی نشستی از کشف و ضبط ۱۴ ادوات شکار و صید غیرمجاز از شکارچیان متخلف در این شهرستان خبرداد.

احسان هادی پور افزود: محیط بانان سر محیط بانی قلم گوده حین عملیات گشت و کنترل در شهرستان بندر انزلی موفق به کشف و ضبط پنج عدد تله صید پرندگان و همچنین ۹ دستگاه تله مخروطی جهت صیدماهی شدند.

وی با بیان اینکه هرساله با فرارسیدن فصل مهارجرت پرندگان تالاب انزلی میزبان این پرندگان است، گفت: متاسفانه عده ای سودجو مقررات رعایت نکردن و اقدام به استقرار ادوات شکار غیرمجاز می کنند.

هادی پور خاطرنشان کرد: افراد متخلفی که با انواع ادوات مختلف صید و شکار اقدام به برهم زدن مأمن پرندگان و زیستگاه ماهیان شده به مراجع قضایی معرفی می شوند.