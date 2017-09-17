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۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۳۳

فرماندار رفسنجان:

قشر سالمند در جامعه مورد توجه ویژه قرار گیرد

قشر سالمند در جامعه مورد توجه ویژه قرار گیرد

رفسنجان - فرماندار رفسنجان خواستار توجه ویژه به قشر سالمندان در جامعه شد و گفت: باید به‌طور ویژه به قشر سالمند جامعه توجه و عنوان بهتری به جای نام سالمند انتخاب شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری ظهر یکشنبه در شورای سالمندی شهرستان رفسنجان اظهار داشت: باید به‌طور ویژه به قشر سالمند جامعه توجه و عنوان بهتری به جای نام سالمند انتخاب شود و تغییر عنوان سالمند به یک عنوان بهتر شأن و جایگاه او را در جامعه بالا می‌برد و حفظ می‌کند.

وی افزود: از سالمند به عنوان کسی که باتجربه است، باید یاد شود و جامعه به دنبال استفاده از تجربیات وی باشد.

وی بیان کرد: سالمندان یکسری تجربیاتی را کسب کرده اند که اگر از دنیا بروند این تجربیات گرانبها را از دست می دهیم بنابراین این اندوخته ها را باید استفاده کرد.

فرماندار رفسنجان تصریح کرد: سالمندان گروهی هستند که با توجه به اعتقادات و دستورات دینی ما باید مورد تکریم واقع شوند و فضای جامعه باید فضای مطلوب استفاده از سالمندان باشد.

ملانوری تأکید کرد: در حوزه سالمندان باید مطالعه کنیم و نیازها و اولویت‌ها را بدانیم و براساس نیازهای سلامت، تفریحی، فرهنگی، اجتماعی و ... باید نیازهای سالمندان اولویت‌بندی شده و برای برطرف کردن آن تلاش شود.

کد مطلب 4089853

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