شالیزارهای برنج دشت دیره به مرحله خوشه چینی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، پاشا مرادی اظهار داشت: امسال ۱۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان گیلانغرب زیرکشت برنج قرار دارد که در حال حاضر در محله خوشه چینی است و کار برداشت آن نیمه دوم مهر ماه آغاز خواهد شد.

پاشا مرادی افزود: پیش بینی می‌شود در هر هکتار سه تن شلتوک برداشت شود.

وی گفت: احتمال می‌رود عملکرد تولید برنج در هر هکتار ۲۲۰۰ کیلوگرم و در مجموع ۲۶۴ تن برنج به ارزش ۲۶ میلیارد ریال باشد که نسبت به سال گذشته ۲۴ تن افزایش تولید داشته باشیم.

مرادی تصریح کرد: با توجه به کمبود منابع آبی ناشی از کاهش نزولات جوی کشت برنج در نقاطی انجام شده که کمبود منابع آبی نداشته و از آب مازاد برگشتی به چرخه استفاده مفید تأمین شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گیلانغرب افزود: برنج کشت شده در شالیزارهای دشت دیره و منطقه گلین از توابع این شهرستان از نوع عنبربو است که از عطر و طعم مطلوب و از مواد نشاسته‌ای کاملا مرغوب و متفاوت برخوردار است.

وی همچنین اضافه کرد: با توجه به وجود ۳ واحد کارخانه شالیکوبی در دهستان دیره کار شلتوک گیری نیز در همین دهستان انجام می‌شود.