به گزارش خبرنگار مهر، حسن جلالی در نشست خبری که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: امیدواریم که توفیق آن را داشته باشیم که بتوانیم سهم پر رنگی در اعتلای پرچم سرخ فام و حماسه عاشورایی ۸ سال دفاع مقدس داشته باشیم و فرهنگ عاشورایی را زنده و جاوید نگه داریم.

جلالی افزود: وقتی به تاریخ انقلاب اسلامی و تاریخ بشریت نگاه می‌کنیم این نکته حاصل می‌شود که هر زمان بشر در هر نقطه ای از جهان هستی به روحیه ایثار و جهاد و فداکاری روی آورد موفق شده است و نتیجه درست و خدایی را کسب کرده است.

وی با بیان اینکه در ایران اسلامی نیز ما این نکته ایثار و جهاد و فداکاری را به خوبی تجربه کرده ایم گفت: ما در این انقلاب نکته ها را آزموده ایم و در زمان دفاع مقدس عزیزانی که گرد پیری بر سر رو ی دارند به خوبی به یاد دارند که روحیه جهاد و فداکاری فوق العاده در جامعه موج می زد و با تمام کمبودها و تحریم هایی که وجود داشت و همه مسائل داخلی و خارجی که دشمنان برای ما بوجود آورده بودند روحیه مردم فوق العاده بالا و امیدوار به آینده بود بعد از دفاع مقدس هم در برهه های مختلف زمانی که ما به روحیه جهاد و مقاومت و شهادت و فرهنگ عاشورایی روی آوردیم دشمنان ما عقب نشینی کردند و ما نتیجه دلخواه را به دست آوردیم.

مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران با اشاره به اینکه ذکر این نکته مهم است که بگوئیم هدف از همه کارهای مجموعه سپاه و دستگاه های دیگر این است که روحیه ایثار و مقاومت و شهادت به مویرگ های جامعه تزریق شود افزود: هدف ما رسیدن به همان روحیه جهادی است و دغدغه ما نسبت به اجرای این برنامه ها این است که روحیه جهاد ایثار و شهادت و ان چیزی که بر گرفته از حماسه عاشورایی است و درس ها و عبرت ها است در عروق جامعه تزریق شود و هر چه بیشتر به این هدف نزدیکتر شویم موفق تر هستیم و لذا حفظ روحیه جهاد و شهادت در گرو زنده نگه داشتن حماسه عاشورایی است.

۲۹وی در پایان اظهار داشت: برنامه های سپاه سیدالشهدا در این ایام دارای محور اصلی است که حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ برنامه از این ۲۹ محور منشعب می شود و همه این برنامه ها راهی است برای رسیدن به هدف غایی که همان روحیه جهادی و از یاد نبردن رشادت ها و شهادت های دفاع مقدس و سالهای انقلاب که امیدواریم با برپایی این برنامه و یادواره ها و مراسم ها به این هدف دست پیدا کنیم.