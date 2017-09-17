نصراله پژمان‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه نمایشگاه عطر سیب با اشاره به اینکه هرحرکتی که به آشنایی هرچه بیشتر مردم با فرهنگ عاشورایی کمک کند اقدام ارزنده ای است گفت: برگزاری نمایشگاه عطر سیب پیش از ایام محرم به این مهم کمک کرده و همچنین مساجد، حسینیه ها و هیئت ها را در امر تجهیز لوازم مورد نیاز حمایت می کند.

پژمان فر توضیح داد: محرم از وقایع تاثیرگذار و مهم است که در طول هزار و چهارصد سالی که از تاریخ آن می گذرد در میان مردم زنده باقی مانده است.

او با اشاره به اینکه عزاداری و سیاهپوشی برای امام حسین(ع) به سنت مردم تبدیل شده است، تصریح کرد: محرم از برترین جریان های فرهنگی نهادینه شده در میان مردم است.

نائب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: اینکه در نمایشگاه عطر سیب فرصتی پیش آمده تا مردم هم با مبانی فرهنگ عاشورایی آشنا شوند و هم بتوانند ملزومات و لوازم مورد نیاز خود را بخرند ارزشمند است.

گفتنی است پانزدهمین نمایشگاه عطر سیب تا ۲۹ شهریورماه در بوستان ولایت برپا بوده و کالاهای مورد نیاز هیئت های مذهبی شامل اقلام صوتی، لوازم آشپزی، پرچم، لباس، زنجیر و طبل با قیمت مناسب عرضه می شود. تکیه بر کارآفرینی، اقتصاد مقاومتی و مباحث فرهنگی در این دوره نمایشگاه مورد توجه ویژه قرار گرفته است.