فعالیت ۱۲۸۰ هیئت ثبت شده دراستان/ لزوم مقابله با آسیب های اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید برازش بعد از ظهر یکشنبه در دیدار معاون تشکل های دینی سازمان تبلیغات کشور با بانوان نخبه شهر یاسوج افزود: بخشی از هیئت ها متعلق به خواهران است و بانوان استان حضور مناسبی در محافل و مجالس دارند و این ظرفیت می تواند گره گشا در حوزه فرهنگ و کاهش آسیب های اجتماعی باشد.

برازش تصریح کرد: نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل می دهند و تاثیر بانوان بر فرهنگ و اجتماع قابل تامل است و خانه و خانواده به عنوان یک ظرفیت مهم در اختیار بانوان است.

وی ابراز داشت: همچنین در عرصه های مختلف فرهنگی و سیاسی بانوان نقش اساسی دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گفت: حضور بانوان در مقابله با نقشه های دشمنان و جنگ نرم لازم است و بیش از ۲۱۰ شبکه فارسی زبان اقداماتی برای تغییر در فرهنگ و تفکر جامعه ما انجام می دهند و باید از ظرفیت خانواده ها برای کاهش و مقابله با آسیب های اجتماعی استفاده کرد.

برازش خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیکی به ایام محرم برنامه های مختلفی در دست اقدام است و جمعیت مناسبی در برنامه های مذهبی و دینی حضور پیدا می کنند و حضور بانوان نخبه برای نسل جوان تاثیر مناسب و الگوی خوبی خواهد داشت.

برازش ابراز داشت: کنترل بحران ها و ناهنجاری های جامعه مورد تاکید مقام معظم رهبری است و باید اقدامات مناسبی در این راستا انجام شود.