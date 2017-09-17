حسین نحوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه همایش ملی کمیته های توانبخشی و تسهیل دسترسی و مناسب سازی محیط زندگی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر حمایت‌های بهزیستی از استان‌هایی نظیر یزد که بار مهاجران را در بخش‌های مختلف به دوش می‌کشند، اظهار داشت: البته بهزیستی استان یزد با کسب رتبه در جشنواره شهید رجایی نشان داد که به رغم سختی کار و نارضایتی که معلولان به طور عمده از بهزیستی دارند، توانسته رضایت معلولان را افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه استان یزد به دلیل بهره مندی از زمینه های خوب اشتغال و وجود افراد خیر، مهاجرانی از سایر نقاط کشور و حتی خارج از کشور دارد، عنوان کرد: در مورد مهاجران خارجی با تغییر آیین‌نامه با هماهنگی وزارت کشور و وزارت اطلاعات شرایطی را ایجاد می کنیم که در طرح‌هایی مثل توانبخشی مبتنی بر جامعه، اتباع خارجی مقیم ایران نیز مدنظر قرار گیرند.

نحوی نژاد افزود: در مورد سایر مهاجران فصلی و موقت هم باید حتما در برنامه ها آنها را در جمعیت استان لحاظ کنیم و با پیگیری‌هایی که مدیریت استان دارد به طور قطع این اتفاق خواهد افتاد و تلاش می شود با حمایت‌های ویژه، شاخص‌های توانمندی را افزایش دهیم.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد برنامه هایی که بهزیستی برای معلولان ذهنی دارد، بیان کرد: بسیاری از معلولان ذهنی، مشکلات جسمی نیز دارند که موارد آنها در این همایش‌ها پیگیری شده و این نشست برای آنها نیز مفید خواهد بود.

نحوی نژاد افزود: برای معلولان ذهنی نیز توانمندسازی در واقع در قالب تدوین نظام آموزشی خاص و کارگاه‌های ویژه برای آنها تعریف شده که این اتفاق رخ داده و حدود ۳۰ هزار معلول ذهنی در مراکز ویژه بهزیستی، خدمات نگهداری آموزشی را می بینند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی ادامه داد: گروه دیگری از معلولان ذهنی، دچار مشکلات جسمی هم هستند که شرایط سخت‌تری دارند و به طور قطع این مباحث برای آنها و مراقبان آنها نیز مفید است.

وی افزود: خدماتی که بهزیستی ارائه می‌دهد در جهت توانمندسازی است که یکی از راه‌های توانمندسازی، توانمندسازی مبتنی بر جامعه است که در این راستا در سال ۹۴ روستاها را به پایان رساندیم و در سال ۹۵ به سمت شهرها حرکت کردیم.

نحوی نژاد خاطرنشان کرد: مناسب سازی دیگر نیز مبتنی بر مناسب سازی محیط زندگی، خودروها و محل کار است که در این زمینه حضور جدی تری خواهیم داشت.