قاسمی کسب مقام سومی تیم ملی والیبال را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی در پیامی به همین مناسب ضمن تبریک موفقیت تاریخی و کسب اولین مدال جهانی والیبال کشورمان، افزود: کسب مقام سومی جهان توسط تیم ملی والیبال کشورمان که ناشی از تلاش خستگی ناپذیر و روحیه خودباوری بازیکنان شایسته تیم ملی و هدایت کادر فنی آن در حضور تیم های پرسابقه و قدرتمند حاصل شد را به آنان، جامعه ورزش کشور و ملت سرافراز ایران تبریک می گویم.