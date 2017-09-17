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۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۲۹

در پیامی؛

قاسمی کسب مقام سومی تیم ملی والیبال را تبریک گفت

قاسمی کسب مقام سومی تیم ملی والیبال را تبریک گفت

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه کسب مقام سومی تیم ملی والیبال کشورمان در هفتمین دوره رقابت‌های والیبال جام قهرمانان بزرگ جهان را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی در پیامی به همین مناسب ضمن تبریک موفقیت تاریخی و کسب اولین مدال جهانی والیبال کشورمان، افزود: کسب مقام سومی جهان توسط تیم ملی والیبال کشورمان که ناشی از تلاش خستگی ناپذیر و روحیه خودباوری بازیکنان شایسته تیم ملی و هدایت کادر فنی آن در حضور تیم های پرسابقه و قدرتمند حاصل شد را به آنان، جامعه ورزش کشور و ملت سرافراز ایران تبریک می گویم.

کد مطلب 4089899

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